شعبة المجوهرات تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب وتوجه نصائح حول البيع والشراء بالوقت الحالي

أعلنت الشعبة العامة للذهب و المجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد، اليوم الأثنين زيادات غير مبررة في أسعار الذهب اليوم في الأسواق المحلية.

سعر الذهب

وأضافت الشعبة في بيان لها أن سعر جرام عيار 21 الي 2330 جنيها خلال التعاملات المسائية مرتفعا بحوالي 60 جنيها للجرام عن أسعار الذهب في سوق الصاغة السبت الماضي بالرغم من تراجع السعر العالمي إلى 1996 دولارا للأوقية منخفضا عن سعر بداية التعاملات الذي كان يقدر ب 2004 دولارات للأوقية.

وتعتبر الشعبة تلك الزيادة غير مبررة نظرا لثبات سعر الصرف والثبات النسبي في حركة الطلب المحلي مقارنة مع حجم العرض الحالي .

وتنصح الشعبة المستهلكين بالتروي في حركة الشراء لحين استقرار الأسعار بالأسواق وتناسبها مع السعر العالمي و متغيرات السوق المحلية وعدم اعتبار الزيادة الحالية مؤشرا لزيادة مستقبلية في الأسعار قد تدفع البعض لزيادة مشترياتهم من الذهب .

وكشفت الشعبة عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 17-4-2023، وبلغ سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية 1996 دولارا منخفضة من 2007 دولارات صباحا.

وتراجع في التعاملات المسائية سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستويات 2330 جنيها للجرام بدلا من 2350 جنيها صباح التداولات.



كما انخفض سعر عيار 18 الى 1988.5 بدلا من 1997 جنيها في التعاملات الصباحية.

قيمة الذهب في الجنيه قبل احتساب الدمغة و الضريبة و المصنعية 18560 جنيها