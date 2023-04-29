شعبة المجوهرات تعقد اجتماعا طارئا لبحث أوضاع السوق بعد انفلات أسعار الذهب

تعقد الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية غدا الأحد مؤتمرا صحفيا لمناقشة آخر المستجدات بالسوق وبحث مبادرة الشعبة لضبط أسعار الذهب .

هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب

وأوضحت الشعبة في بيان لها اليوم أنه سيتم خلال الاجتماع ايضا مناقشة إعداد مذكرة نهائية بالتوصيات لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

تجدر الاشارة إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قد أعلن أنه سيتم التقدم بمذكرة إلى مجلس الوزراء للسماح للمصريين العاملين بالخارج من بالدخول بكميات محدودة من السبائك والجنيهات الذهبية دون جمارك وذلك في ظل ارتفاع الطلب وتراجع المعروض.

واشار المصيلحي في تصريحاته إلى أن الوزارة لا تسطيع التدخل في سوق الذهب والذي يتأثر بسعر الدولار والبورصة العالمية والعرض والطلب ما يساهم في ارتفاع او انخفاض أسعار الذهب في مصر

وسجلت أسعار المعدن الاصفر خلال تعاملات اليوم /السبت ارتفاعا بنحو 50 جنيها تزامنا مع العطلة الاسبوعية حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2650 جنيه، وسجل عيار 24 سجل 3000 جنيهًا.

فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2270 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 17.34 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 21200 جنيهًا