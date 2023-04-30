شعبة المجوهرات تطرح مبادرة خصومات على المصنعية لمدة شهر بعد صعود الذهب

طرحت شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، مبادرة لتكاتف المصانع والورش والمحلات لتقديم خصومات في مصنعيات أسعار الذهب.

قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن المبادرة تأتي لتشجيع المواطنين على شراء المشغولات الذهبية بعد انخفاض الطلب عليها بقوة.

وأضاف ميلاد في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أنه من الممكن ان تكون المبادرة لمدة شهر ما يساهم في خفض العبء على المواطن الراغب في شراء الذهب ويخفض الطلب على السبائك وخام الذهب.

وقال إنه من الممكن تخطي جرام الذهب عيار 21 حاجز 3000 جنيه للجرام، نتيجة لارتفاع الطلب وانخفاض المعروض.

وأكد أن التجار يقومون ببيع الذهب بأسعار تصل إلى 2900 جنيه للجرام، موضحا: “نحن نقوم بشراء الذهب بنفس الأسعار المرتفعه والتاريخيه في ظل نقص المعروض”.

وأضاف ميلاد أن نقص المعروض يجبر التجار والجميع على الشراء بنفس الأسعار المرتفعه مع ندرة الخام في الوقت الحالي.

وتابع أن الذهب عالميا يتم تصنيفه ضمن سلة العملات ويمكن الاستثمار فيه عالميا كأنه عملات، والظروف الحالية الاقتصادية تنشئ استثمارًا قويًا في الذهب.

وأشار إلى أن الشعبة ليست جهة تسعير لمنتج الذهب وأن آليات السوق الحرة لبورصة الذهب عالميا والعرض والطلب وسعر الدولار محليا هي ما تحكم سعر الذهب في مصر.