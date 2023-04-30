شعبة المجوهرات تجيب : نشتري ولا نبيع بعد قفزات أسعار الذهب التاريخية؟

قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ، إن الشعبة تنصح بالتروي والتأني في الشراء أو البيع بعد اشتعال أسعار الذهب مؤخرا.

وأضاف ميلاد خلال المؤتمر الصحفي للشعبة ، أنه في ظل الطلبات المتزايدة جدا من السوق مع نقص المعروض تم رصد الزيادات والارتفاعات في أسعار الذهب بشكل تاريخي وغير مبرر أو مفهوم بالنسبة لنا.

وأشار إلى أن مقترح الشعبة بزيادة المعروض من الذهب يتضمن إعفاء دخول المواطن المصري من الخارج بكميات من الذهب يتم إعفاؤها من الجمارك.

وأوضح أن تلك الأزمات والاندفاع نحو الاستثمار في الذهب سينتهي في وقت ما ، موضحا “فترة وهتعدي”، مضيفا أن الشعبة تعتني بالمستهلك والاقتصاد المصري والدولة المصرية.

وأضاف ميلاد أن نقص المعروض يجبر التجار والجميع على الشراء بنفس الأسعار المرتفعه مع ندرة الخام في الوقت الحالي.

وأكد أن الذهب عالميا يتم تصنيفه ضمن سلة العملات ويمكن الاستثمار فيه عالميا كأنه عملات ، والظروف الحالية الاقتصادية تنشئ استثمارا قويا في الذهب.