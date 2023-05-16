شعبة المجوهرات: إعفاء واردات الذهب من الجمارك أعاد الاتزان للسوق بنسبة 80%

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية، إن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة الوافدين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر ساهم في أحدث اتزان بالسوق بنسبة 80%.

وأضاف ميلاد في بيان عاجل ان ذلك يأتي نظرا لانخفاض الطلب على الشراء، وبالتالي سيساهم في استقرار سعر الذهب خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع السعر العالمي.

وأكد أنه من مصلحة التجار أو الصناع عدم إرتفاع أسعار الذهب”، موضحاً أن المصانع والورش العاملة في المشغولات الذهبية تأثرت بشكل كبير الفترة الأخيرة، خاصة مع إقبال المواطنين على السبائك الذهبية هربا من مصنعية المشغولات التي يتم شرائها بهدف الزينة.

أشار “ميلاد” إلي أن زيادة الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال الفترة الأخيرة نتج عنه بطالة في مصانع الذهب، لأن المواطن قلل من شراء الحلي والمشغولات الذهبية، وبالتالي إنخفض مكسب التجار الناتج عن المصنعية.