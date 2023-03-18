شعبة المجوهرات: أسعار الذهب اليوم تتخطى السعر العادل.. عيار 21 يسجل 2100 جنيه لأول مرة

أعلنت منذ قليل شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الأسواق تشهد، اليوم، زيادات غير مبررة رفعت أسعار الذهب اليوم في مصر ليتخطى سعر جرام 21 نحو 2100 جنيه للجرام بدون مصنعية.

وأشارت الشعبة، في بيان عاجل لها، إلى أنه لا مبرر لهذا التغير الذي تشهده الأسواق، خاصة مع عدم تغير السعر العالمي وتوقف البورصة العالمية لعطلتها الأسبوعية وثبات أسعار الصرف بالأسواق المحلية.

الذهب

وأوضحت أن الأسعار الحالية تتخطى السعر العادل للذهب.

واشتعل سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر انتشارًا في القاهرة بنحو 65 جنيهًا ليسجل نحو 1800 جنيه، مقارنة بسعره صباحًا الذي سجل 1535 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية،

كما تختلف المصنعية من عيار لآخر، ليقترب الجرام من 1850 جنيهًا بالمصنعية، وسط انخفاض في المعروض من المعدن الأصفر بالأسواق.

وترصد “المال”، فى التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 18 مارس 2023

سعر جرام الذهب عيار 24

وصعد مجددًا سعر الذهب عيار 24 في التداولات المسائية ليسجل الجرام نحو 2400 جنيه للجرام، وهو العيار الأعلى سعرًا والأقل طلبًا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2100 جنيه)

وارتفع بشكل ملحوظ، مساء اليوم، سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل متواصل خلال تداولات اليوم ليبلغ 2100 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1800 جنيه)

وحقق سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر مبيعًا وطلبًا في القاهرة، مكاسب تصل إلى نحو 65 جنيهًا على مدار الأسبوع ليسجل 1800 جنيه؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (16800 جنيه)

فيما ارتفع بقوة سعر الجنيه الذهب في مصر ليبلغ نحو 16800 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ارتفاعًا متواصلًا ليبلغ حوالي 2.400 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفعت أسعار أوقية الذهب في تعاملات البورصة العالمية في نهاية أيام التداولات الأسبوعية لتصل إلى مستوى نحو 1990 دولارًا.