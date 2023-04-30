شعبة الكوافير: إنشاء نقابة مصففي الشعر قبل حلول 2024.. و3 ملايين عامل في هذا المجال

قال محمود الدجوي، رئيس شعبة الكوافير وصالونات الحلاقة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه سيتم الانتهاء من جميع إجراءت تأسيس نقابة مهنية للتزيين والتجميل ومستحضراتها، قبل نهاية 2023.

وأضاف الدجوي في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه تم الانتهاء من تنفيذ نصف الإجراءات الخاصة بالإنشاء، حيث جرى جمع أوراق 10 آلآف عضو من العاملين في الكوافيرات وصالونات الحلاقة، من أصل 20 ألف عضو من 15 محافظة، كما تم إعداد مشروع قانون لعرضه على مجلس الشعب وأخذ الموافقة عليه مع تقديم كشف بأسماء مؤسسي النقابة كذلك.

وتابع رئيس شعبة الكوافير أن بنود مشروع القانون تتضمن حماية مهنة التجميل والحفاظ على صحة العميل وكذلك الكوافير من المنتجات التي تسبب في تدمير صحة الشعب المصري، فضلًا عن حماية العاملين في المهنة من المخاطر المهنية التي قد يتعرض لها مصفف الشعر أو الكوافير، والمسببة لأمراض صحية، من بينها: آلآم العمود الفقري، والتهاب الرئة نتيجة الأدخنة المتصاعدة أثناء استخدام المنتجات الكيميائية، إذ يهدف القانون إلى إنشاء تأمين صحي لجميع العاملين في مهنة التجميل، والبالغ عددهم أكثر من 3 مليون مواطن، وذلك إضافة إلى مشروع تأمين اجتماعي، وجميع ميزات النقابات المهنية الأخرى.

وأوضح محمود دجواي، أن هناك 8 من مؤسسي هذه النقابة يتحملون تكاليف المشروع، مضيفًا أن كبار مصففي الشعر بمصر يساندون هذه الفكرة، وأن مصفف الشعر محمد الصغير كان من أشد مشجعي شعبة الكوافير على إتمام الأمر، حيث تم الاتفاق بين الشعبة ورموز قطاع التجميل فى مصر مثل محمد الصغير للحفاظ على العاملين فى القطاع.

وتابع «الدجوى»، أن النقابة ستساند أصحاب الكوافير فى مصر فى دفع المستحقات عليهم من إيجارات ورواتب العمالة وغيرها من الأعباء المالية التي تمثل خطرا على تعرضهم للخسائر وتسريح العمالة لديهم، كما ستمنع إغلاق منشآتهم وجاري وضع الأسس التى تعمل عليها النقابة لأصحاب الكوافير.

ولفت رئيس شعبة الكوافير إلى أن صالونات التجميل تساعد على إبراز جمال الإنسان من رعايه وعناية بالشعر والجلد فمعظم العاملين بها حاليًا يعملوا على تعقيم وتطهير معداتهم بدقة لمنع انتقال العدوى فيما بينهم وكذلك بينهم وبين المواطنين، كما أنهم ملتزمون بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات بصفة دورية.

كان رئيس شعبة الكوافير وصالونات الحلاقة صرح مسبقًا لـ «المال» بأن إقبال السيدات على الكوافير الحريمي، انخفض خلال موسم عيد الفطر المبارك 2023، بنسبة تقارب الـ50%، مقارنة بالعام الماضي، مبينًا أن هذه هي السنة الأولى التي ينحدر فيها الإقبال لهذا الحد.

ذكر «الدجوي» أن أسباب انخفاض إقبال السيدات على الكوافير الحريمي خلال هذه الفترة ترجع إلى ظهور ما يسمى بـ: “المتخصصين في فرد الشعر بالبروتين”، الذين يسوقون لأنفسهم “أون لاين” عبر منصات التواصل الاجتماعي، ثم يذهبون إلى العملاء داخل منازلهم، بما يجعلهم يفضلون هذه الوسيلة في تصفيف الشعر، دون الحاجة إلى الذهاب إلى الكوفير أو انتظار أدوارهن.

كما أفاد بأن صالونات الحلاقة شهدت إقبالًا أعلى من الكوافيرات الحريمي خلال موسم عيد الفطر المبارك 2023، إذ أفاد محمود الدجوي بأن محلات الحلاقة شهدت انخافضًا في الإقبال بنسبة تقدر بـ 20% عن نفس الفترة من العام المنصرم، مفيدًا بأن ذلك يعود إلى عدم وجود تعدي على المهنة من خلال الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة -كما هو الحال بالنسبة للكوافيرات الحريمي-، بما يضمن استمرارية حاجة الرجال إلى صالونات الحلاقة.