اقتصاد وأسواق

«شعبة القطن» تعقد اجتماعها الأول لإصدار توصياتها حول تسويق محصول 2020

يبلغ حجم إنتاجية محصول 2020 بين 800 و900 مليون قنطار قطن
دعاء حسني 10:07 ص, الثلاثاء, 17 نوفمبر 20 10:07 ص, الثلاثاء, 17 نوفمبر 20

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أكد أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة للقطن بالاتحاد العام للغرف التجارية، اعتزام الشعبة عقد اجتماع عاجل بمقر الاتحاد خلال نوفمبر الجارى، والذى يعد الاجتماع الأول عقب تشكيل الشعبة لدورة تستمر 4 سنوات حتى 2024، بمشاركة سوسن وهبة نائب أول، ومفرح البلتاجى نائب ثان.

وقال عياد فى تصريحات لـ«المال» إن الشعبة ستناقش عدة ملفات من بينها منظومة المزاد العلنى التى طبقت فى 4 محافظات هذا العام، وستصدر توصياتها بشأن تسويق محصول القطن 2020.

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ويبلغ حجم إنتاجية محصول 2020 بين 800 و900 مليون قنطار قطن، مقابل 1.4 مليون قنطار إنتاجية العام الماضى.

ويبلغ سعر شراء قنطار القطن «الزهر» من المزارعين وهو القطن قبل حلجه ونزع البذرة منه نحو 2480 جنيها لصنف جيزة 94، وذلك فى آخر مزاد علنى للقطن أقيم بين التجار هذا الأسبوع، بينما يبلغ سعر شراء القطن من المزارعين خارج نظام المزاد نحو 2550 جنيها للقنطار.

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ويبلغ سعر شراء قنطار صنف جيزة 86 من المزارعين 2355 جنيها للقنطار، مرتفعا 285 جنيها للقنطار عن سعره الأسبوع الماضى الذى بلغ 2070 جنيها للقنطار.

وسجلت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية للموسم التصديرى الجارى 2021/2020 خلال الأسبوع الجارى نحو 650 طنا قطن، لترتفع بذلك جملة تعاقدات تصدير الأقطان منذ بداية الموسم التصديرى فى سبتمبر حتى الأسبوع الأول من نوفمبر إلى 930 ألف طن.

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بقلم دعاء حسني

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