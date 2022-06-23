«شعبة القصابين» : الحرب الروسية الأوكرانية وراء غلاء أسعار اللحوم والأضاحي بين 10 و15%

دفعت الحرب الروسية الأوكرانية، بأسعار اللحوم والأضاحى للارتفاع خلال موسم عيد الأضحى لعام 2022، بنسب تراوحت بين 10- 15% عن العام الماضى، لتصل اللحوم إلى 200 جنيه للكيلو، فيما تتراوح أسعار الأضحية الحية بين 4000 وحتى 25 ألف جنيه للخراف والعجول، بحسب شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

يقول محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأضاحي وبخاصة الخراف ارتفعت قرابة 50 جنيهًا فى الكيلو الحى عن العام الماضى.

وتابع، أنه رغم الهدوء الذى تشهده الفترة الحالية، إلا أنه يرجح أن يبدأ الطلب فى التزايد على الأضاحى خلال الأسبوع الأخير من يونيو الجارى.

وبحسب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة فى تصريحاته لـ”المال”، فإن سعر الجمال يقارب 30 إلى 35 ألف جنيه الجمل الواحد،

وهو يباع بنظام “البيعة الواحدة” دون وزن كباقى أصناف الأضاحى الحية كالخراف والعجول، كما أن له أسواقًا متخصصة فى بيعه أشهرها فى منطقة أنشاص، فضلًا عن مناطق أخرى فى الشرقية.

ونصح وهبة، المستهلكين بالتأكد من صحة الأضحية، لافتًا إلى أن وزن أضحية مناسب من الخراف يبدأ من وزن 40 كيلو.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من اللحوم 1.2 مليون طن سنويًّا، تستورد مصر 50% منها، فيما يغطى الإنتاج المحلى نسبة الـ50% الأخرى.

كان رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، قد أكد فى مارس الماضى، أن مصر تستورد رءوسًا حية من أوكرانيا، وستؤثر حربها مع روسيا على ارتفاع أسعار اللحوم فى مصر.

وأكد هيثم عبد الباسط، نائب رئيس الشعبة لـ«المال»، أن أسعار اللحوم البلدى تتراوح أسعارها بين 180 وحتى 200 جنيه للكيلو للمستهلك.

أما عن أسعار الأضاحى الحية، فهى تتراوح بين 80 جنيهًا لكيلو العجول البقرى، وبين 90-95 جنيها لكيلو لحم الضأن.

ويتابع، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، حديثه، مؤكدًا أن الحرب الروسية الأوكرانية، رفعت أسعار الأعلاف المستوردة، وهو ما انعكس على أسعار المواشى الحية، وأسعار اللحوم البلدى فى الأسواق.

ويؤكد عبد الباسط: «رغم ارتفاع أسعار اللحوم، فإن تلك الزيادة تظل غير مربحة، حيث لا يتعدى هامش الربح الجزار بين 4- 5% فقط».

وأشار إلى أن الطلب على الأضاحى واللحوم يشهد هدوءًا كبيرًا، حتى إن العديد من الجزارين تخلوا عن إقامة الشوادر بسبب ارتفاع أسعارها.

الأضحية تبدأ من 4000 جنيه للخراف.. و25 ألف جنيه للعجول

أما محمد كامل، عضو شعبة القصابين، فيؤكد ارتفاع أسعار الأضاحى فعليًّا لتتراوح فى المجمل بين 4000 جنيه و5100 جنيه للخروف الواحد.

أما عن سعر العجول الحية فتتراوح بين 25 و40 ألف جنيه للعجل الواحد.

ويوضح محمد كامل، أن أسعار لحم الغنم الحى تقارب 85 جنيهًا للكيلو، أما سعر العجول الحية فسعرها يقارب 75 جنيهًا.

وأكد كامل هدوء الطلب على اللحوم التى تقارب 180 جنيهًا للكيلو خلال الفترة الحالية، رغم اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك.

ويحين موسم عيد الأضحى المبارك فى الأسبوع الثانى من شهر يوليو المقبل.

وقامت “المال” بجولة فى الأسواق لاستطلاع معدلات الإقبال على الشراء، وكذلك رصد الأسعار، هذا العام.

وقال ناصر السبكى، مربى عجول وصاحب محل لتجارة أنواع اللحوم بمنطقة الدقى، إن الإقبال على الشراء جيد، وبالأخص على «العجالى» القائم، بالرغم من ارتفاع الأسعار عن العام السابق 2021 بنحو 10%.

وأرجع السبكى سبب الإقبال إلى أن المصريين ابتكروا فكرة للتصدى للغلاء، وهى نظام الشراكة بحيث يتجمع ما لا يقل عن 10 أفراد فى شراء عجل واحد حسب الإمكانيات المادية للمجموعة.

وأضاف السبكى أن أسعار العجل تتراوح من 17 إلى 50 ألف جنيه، لكن الأسعار تختلف حسب عمر العجل ووزنه، فيما تتراوح أسعار الخروف القائم من 3500 إلى 5000 جنيه، ويختلف حسب عمره ووزنه.

وأضاف محمد خيرى، جزار فى منطقة فيصل وتاجر لحوم، أن ارتفاع الأسعار يأتى بسبب ارتفاع الأعلاف التى زادت بنسبة 30%، مقارنة بالعام الماضى، مما انعكس على الأسعار.

ونوه خيرى أن الإقبال متوسط على اللحوم التى تباع بالتجزئة، إذ أصبح المستهلك غير قادر الشراء اللحوم.

ويتراوح سعر الكيلو اللحم الكندوز بمحال الجزارة من 180 إلى 220 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكيلو للحم الضأن إلى 180 جنيهًا خلال الأسابيع الماضية، بارتفاع 20% عن الشهر السابق، ويأتى الارتفاع بسبب اقتراب عيد الأضحى وتزايد الطلب، وفقًا لخيرى.