اقتصاد وأسواق

شعبة القصابين: استيراد 50% من استهلاك اللحوم في مصر من أوكرانيا والبرازيل والسودان (فيديو)

قال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة إنه يتم استيراد 50% من استهلاك اللحوم في مصر ، مشيرا إلي أنه يتم استيراد العجول من أوكرانيا و البرازيل و السودان ، لذلك يتم العمل على تنمية الثروة الحيوانية…

محمد مجدي 9:47 م, الأحد, 6 مارس 22 9:47 م, الأحد, 6 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة إنه يتم استيراد 50% من استهلاك اللحوم في مصر ، مشيرا إلي أنه يتم استيراد العجول من أوكرانيا و البرازيل و السودان ، لذلك يتم العمل على تنمية الثروة الحيوانية .

وأضاف وهبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن سعر كيلو الضاني و الكندوز من 150 إلى 180 جنيه للكيلو الواحد ، و الجاموسي الكبير 120 جنيه للكيلو.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت 5-3-2022

وتابع وهبة أن وزارة الزراعة هي المنوط بها تنمية الثروة الحيوانية ، موضحا أن هناك بعض الجزارين يقومون بذبح البتلو خارج السلخانات و ذلك مخالفة لقرار منع ذبح البتلو ، مؤكدا أن وقف تلك الأعمال الخاطئة دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية و وزارة التموين .

و في هذا السياق أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين خلال المداخلة الهاتفية أن مشروع البتلو منذ التسعينيات و كان مخصص له 200 مليون جنيه، و كان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قال في توشكي أن آخر مبلغ تم صرفه 5 مليارات جنيه استفاد منهم 39 ألف مواطن مصري من مشروع البتلو .

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 3-3-2022 فى مصر
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

الحكومة الأوكرانية علقت تصدير العديد من السلع الزراعية

أيمن عزام 9:48 م, الأحد, 6 مارس 22

أسعار الذهب اليوم في مصر 6-3-2022 وعيار 21 يربح 35 جنيها خلال أسبوع

عمر سالم 7:51 م, الأحد, 6 مارس 22

معيط: مؤشرات الأداء المالي النصف الأول من العام مطمئنة

المال - خاص 7:35 م, الأحد, 6 مارس 22

«وزير الزراعة» يبحث آخر مستجدات برنامج إنتاج تقاوي الخضر

الصاوي أحمد 7:02 م, الأحد, 6 مارس 22

أشرف زكي : أرفض إرهاب وترهيب الفنانين من خلال بعض مأموري الضرائب﻿

ياسمين فواز 6:59 م, الأحد, 6 مارس 22

جدل بـ«خطة النواب» حول تطبيق القيمة المضافة على الفنانين

ياسمين فواز 5:58 م, الأحد, 6 مارس 22