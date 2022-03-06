شعبة القصابين: استيراد 50% من استهلاك اللحوم في مصر من أوكرانيا والبرازيل والسودان (فيديو)

قال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة إنه يتم استيراد 50% من استهلاك اللحوم في مصر ، مشيرا إلي أنه يتم استيراد العجول من أوكرانيا و البرازيل و السودان ، لذلك يتم العمل على تنمية الثروة الحيوانية…

قال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة إنه يتم استيراد 50% من استهلاك اللحوم في مصر ، مشيرا إلي أنه يتم استيراد العجول من أوكرانيا و البرازيل و السودان ، لذلك يتم العمل على تنمية الثروة الحيوانية .

وأضاف وهبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن سعر كيلو الضاني و الكندوز من 150 إلى 180 جنيه للكيلو الواحد ، و الجاموسي الكبير 120 جنيه للكيلو.

وتابع وهبة أن وزارة الزراعة هي المنوط بها تنمية الثروة الحيوانية ، موضحا أن هناك بعض الجزارين يقومون بذبح البتلو خارج السلخانات و ذلك مخالفة لقرار منع ذبح البتلو ، مؤكدا أن وقف تلك الأعمال الخاطئة دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية و وزارة التموين .

و في هذا السياق أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين خلال المداخلة الهاتفية أن مشروع البتلو منذ التسعينيات و كان مخصص له 200 مليون جنيه، و كان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قال في توشكي أن آخر مبلغ تم صرفه 5 مليارات جنيه استفاد منهم 39 ألف مواطن مصري من مشروع البتلو .