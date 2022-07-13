شعبة القصابين : ارتفاعات طفيفة متوقعة في أسعار اللحوم تأثرا برفع السولار

قال محمد كامل، عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار اللحوم ستتأثر برفع سعر السولار، ولكن الارتفاعات ستكون طفيفة.

وأوضح كامل، في تصريحات لـ”المال”، أن الارتفاعات في أسعار اللحوم لن تكون إلا بعد شهر من الآن، فكافة الجزاريين في إجازة لمدة شهر عقب موسم عيد الأضحي المبارك.

وتتراوح أسعار اللحوم بين 180 إلى 200 جنيه للكيلو .

وبحسب الرفع الذي تم في أسعار الوقود صباح اليوم الاربعاء ، فلقد قفز سعر لتر بنزين 80 بنسبة 6.6% و92 بنسبة 5.7% و95 بنسبة 10.3%، كما سجلت نسبة زيادة السولار 7.4% والمازوت 8.7%.



ووفقا الأسعار الجديدة للوقود صباح اليوم الأربعاء، فإن أسعارها تفصيليا لسعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة جاءت كالتالي : 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92 و 10.75 جنيه للتر البنزين 95.



كما تم زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.



وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.