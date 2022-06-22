شعبة القصابين: أجرة ذبح الخروف 300 جنيه و3 آلاف جنيه للعجل وأهل الزمالك وضع خاص

قال سعيد زغلول، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة، إن أجر الجزارين للذبح لأهل الزمالك وضع خاص، وذلك بسبب المنطقة السكنية، والمصروفات التي يتم صرفها من قبل الجزار.

وأضاف زغلول خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد، أن أجرة الجزار في ذبح الخروف 300 جنيه، وفي ذبح العجل 3 آلاف جنيه، وأجر الصنايعية في الذبح خلال العيد من 100 لـ 500 جنيه.

وتابع زغلول أن سعر الخروف من 2000 لـ 4000 جنيه، وسعر العجل يصل إلى 15 ألف جنيه، مشيرا إلى أن أجرة الذبح رزق لكل جزار.