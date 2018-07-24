«شعبة العمالة بالخارج»: انحصار طلب الوظائف بدول الخليج

- مبادرتها فرصة لمن لم يجد فرصة عمل بعدكتبت: دعاء حسنيقدر حمدي الإمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، حجم العمالة المصرية الموجودة في الإمارات بين 300-350 ألف مصري في مهن متنوعة بين المهندسيين والأطباء والصيادلة والمبيعات.وقال الإمام لـ"المال"، إن هناك

– مبادرتها فرصة لمن لم يجد فرصة عمل بعد

كتبت: دعاء حسني



قدر حمدي الإمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، حجم العمالة المصرية الموجودة في الإمارات بين 300-350 ألف مصري في مهن متنوعة بين المهندسيين والأطباء والصيادلة والمبيعات.

وقال الإمام لـ”المال”، إن هناك انحصارا في طلب الوظائف للمصريين بدول الخليج ككل، ومن بينها الإمارات بكل المهن، مرجعًا ذلك إلى الأزمات الاقتصادية التي تمر بها دول الخليج وتراجع سعر النفط، واتجاه تلك الدول لتوطين الوظائف لديهم وتقليص العمالة الأجنبية.

ورحب رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بالمبادرة التي أطلقتها الإمارات العربية المتحدة تحت مسمى “أحم نفسك بتعديل وضعك” لتصويب أوضاع العمالة الوافدة ومنها المصرية المخالفة على أرض الدولة، والتي تطبقها مطلع أول أغسطس المقبل وحتى نهاية أكتوبر 2018.

تابع قائلاً: “ان المبادرة تعد فرصة إضافية للعمالة المخالفة والتي مازالت تبحث عن فرصة عمل بالإمارات، وتقنين لأوضاعهم، أما عن حجم العمالة المصرية المخالفة الموجودة بالإمارات فمن الصعوبة تقدير أعدادها”.

وبموجب المبادرة، سيكون بإمكان العمالة الوافدة والمخالفة بالإمارات الاستفادة من الميزات والإعفاءات التي قررتها المبادرة، وسيطبق على المخالف بعد انتهاء مهلة الشهور الثلاث كافة الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة.

كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة قد دعا العمالة المصرية بدولة الإمارات، للاستفادة من المبادرة التى قررتها الحكومة الإماراتية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة التى تنتهى في 31 أكتوبر المقبل، والاستفادة من إعفائهم من العقوبات والغرامات والحرمان الممنوح للمخالفين.

وتتيح المبادرة للمخالف العودة إلى الدولة بتأشيرة جديدة وفقا للإجراءات المتبعة، إلى جانب ميزة مهمة وهي إمكانية الحصول على إقامة مؤقتة غير مشروطة بوجود الكفيل لمدة 6 أشهر من خلال نظام سوق العمل الافتراضي الذي يسمح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتفاعل فيما بينهم بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين وإبرام عقود العمل والتوظيف.

وقد تم إنشاء 9 مراكز على مستوى الدولة لاستقبال المخالفين من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء على مدار أيام العمل الأسبوعي من الأحد إلى الخميس خلال فترة المهلة، وخصصت مركز اتصال لاستقبال أسئلة واستفسارات الجمهور على الرقم المجاني/80080/ يقدم خدماته على مدار 24 ساعة.

وحددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات الوثائق المطلوبة للاستفادة من المبادرة وهي: جواز السفر، والرقم الموحد في حال كان المخالف حاصلا على تأشيرة دخول أو إقامة سابقة إلى جانب ما يثبت وجود كفيل جديد، وشهادة لياقة صحية للراغبين بتعديل أوضاعهم ونقل إقاماتهم أو الحصول على إقامة جديدة، وتذكرة سفر إلى بلدانهم للراغبين بالمغادرة، وعلى المخالفين الذين لا يمتلكون أوراقا ثبوتية مراجعة سفارات بلدانهم لاستخراج الوثائق المطلوبة التي تتيح لهم الاستفادة من هذه الفرصة.