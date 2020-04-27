اقتصاد وأسواق

«شعبة العطارة»: 80% تراجعاً فى مبيعات ياميش رمضان

رغم انخفاض أسعار أغلب الأصناف
المال - خاص 10:17 ص, الأثنين, 27 أبريل 20 10:17 ص, الأثنين, 27 أبريل 20

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كشف رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، عن تراجع الطلب على ياميش رمضان خلال موسم 2020 رغم بدء الشهر الكريم، وسجلت نسبة التراجع %80 عن العام الماضى بسبب استمرار أزمة كورونا ومخاوف المستهلكين التى تدفعهم للإقبال على السلع الأساسية والإحجام عن شراء الياميش.

تابع: «تأثر الطلب على الياميش بقرار الحكومة الخميس الماضى باستمرار غلق المحال التجارية بعد الخامسة مساء مما يصعب على الأفراد العاملين شراء احتياجاتهم قبل موعد غلق المحال».

أضاف لـ«المال» أن التراجع يأتى رغم انخفاض أسعار الياميش، ويبلغ كيلو جوز الهند 60 جنيهًا، مقابل 80 العام الماضي، والبلح بسعر بين 10 إلى 50 جنيهًا، وقمر الدين بسعر 25 جنيها خلال الموسم الحالى مقابل 40 إلى 45 جنيهًا الموسم الماضي، والزبيب 80 جنيهًا مقابل 95، والقرصيا 80 جنيهًا مقابل 120 العام الماضى.

كان العطار أوضح فى تصريح سابق لـ«المال»، إلى أن فاتورة استيراد ياميش رمضان بلغت 50 مليون دولار الموسم الحالى، مشيراً إلى أنها نفس قيمة العام الماضى.

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بقلم المال - خاص

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