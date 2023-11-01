«شعبة العطارة»: مبادرة تخفيضات أسعار السلع تدفع البقوليات للتراجع فى السوق المحلية

أكد عدد من أعضاء شعبتى العطارة والغلال بالغرفة التجارية فى القاهرة، تراجع أسعار عدد من السلع الغذائية والاستهلاكية فى السوق المحلية خلال الأيام الحالية، عقب إطلاق مبادرة تخفيضات أسعار السلع الغذائية التى أعلنت عنها الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد اجتماعا منذ أيام مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وعدد من المسئولين، لاستعراض تطورات تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، موجهًا بمواصلة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى المبادرة وتذليل أى عقبات تواجه تنفيذها.

من جهته، قال أحمد عامر عضو شعبة العطارة بالغرفة التجارية فى القاهرة لـ”المال” إنه بالفعل حدثت انخفاضات فى محال التجزئة بالسوق المحلية، والتى يتم طرحها للمستهلكين خارج مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، ومنها الفول والعدس الأصفر، العدس بجبة، المكرونة، السكر، الزيوت، الأرز.

وأضاف “عامر” أن سعر كيلو الفول السائب يتراوح حاليًا من 38 إلى 40 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن بداية شهر أكتوبر، والعدس الأصفر تراجع 3 جنيهات ، ويتراوح حاليًا بين 48 إلى 50 جنيهًا للكيلو، والعدس بجبة من 40 إلى 42 جنيهًا.

وقال “عامر” إن سعر كيلو الأرز السائب يتراوح حاليًا من 23 إلى 26 جنيهًا بإنخفاض 5 جنيهات عن بداية شهر أكتوبر، والأرز البسمتى الهندى 50 جنيهًا للكيلو بدلا من 65 جنيهًا ، وكيلو الأرز البسمتى الباكستانى 70 جنيهًا بدلا من 78 جنيهًا.

وأوضح أن سعر كيلو المكرونة السائب يتراوح بين 18 إلى 20 جنيهًا مقابل 22-27 جنيهًا، وسعر زيت الطعام زنة 700 مل تراجع 10 جنيهات ليصل إلى 35 جنيهًا، كذلك كيلو السكر يتراوح من 30 إلى 35 بدلا من 40 جنيهًا.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قال فى اجتماع مجلس الوزراء منذ أيام، إن تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة تصل إلى %25، ساهمت فى إحداث ارتياح بالشارع المصرى.

وأكد “المصيلحي” – فى تصريحات صحفية – أنه يتم متابعة أسماء الموردين للسلع الغذائية المختلفة المشاركين فى المبادرة، والتخفيضات التى أعلنوا عنها، ومن التزم منهم بتطبيق هذه المبادرة منذ بدء العمل وحتى الآن، مع التقييم المستمر لمختلف الشركات والموردين.

ولفت إلى أن عددا قليلا من الشركات لم تلتزم بالمبادرة وتم رصد ذلك ويتم التعامل معهم وفقا للآليات المختلفة، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، وكذلك البنك المركزى الذى يعمل على تدبير المكون الدولارى لتوفير السلع المختلفة.

بينما قال مصطفى الشيخ عضو شعبة الغلال بالغرفة التجارية فى القاهرة، لـ”المال” إن هناك عددا من السلع التى يتم عرض تخفيضات عليها ضمن المبادرة يتم استيرادها من الخارج وهى الفول والعدس والأرز الهندى، مطالبًا بتقليل نسبة التخفيضات على تلك السلع فى المبادرة.

وأكد “الشيخ” أن سعر طن الفول يبلغ حاليًا 35 ألف جنيه للبلدى، و37 ألف للمستورد، وطن العدس الأصفر يتراوح من 42 إلى 45 ألف جنيهًا، والعدس بجبة من 37 ألفا لـ40 ألف جنيه للطن، لافتا إلى أن سعر طن اللوبيا البلدى يسجل 70 ألف جنيه، والمستوردة تتراوح من 45 إلى 48 ألفًا حسب النوع.

وطالب بعودة الأسواق داخل الكتل السكنية، بالشكل الحضارى الذى يليق برؤية مصر 2030، موضحَا أن نقل تلك الأسواق على حدود المحافظات أحد الأسباب لارتفاع تكلفة النقل من تجار الجملة إليها مما يؤدى لزيادة سعر البيع النهائى للمستهلكين.