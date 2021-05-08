«شعبة العطارة»: زيادة كبيرة فى الطلب على الأعشاب

كشفت شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الطلب على الأعشاب المساعدة فى تهدئة الجهاز التنفسى والهضمى تشهد طلبا خلال الفترة الحالية كأحد وسائل الدعم التى يستخدمها المصريون لمعالجة أعراض فيروس كورونا.

وقال مجدى توفيق، نائب رئيس الشعبة لـ«المال»، إن الطلب على ياميش رمضان شهد ارتفاعا فى الأسبوع الأول من شهر رمضان، ثم انخفض مع بداية شهر الصوم.

وأوضح أن كيلو البلح تراوح سعره بين 12 وحتى 80 جنيها، والتمر السعودى يبدأ من 80 وحتى 160 جنيها.

وتعد %80 من مستلزمات العطارة مستوردة من الخارج، خاصة من دول شرق آسيا، مثل الهند وإندونيسيا، وفيتنام وسوريا، وفقا لشعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

كان محمد الشيخ سكرتير شعبة العطارة بالغرفة التجارية فى القاهرة قال – فى تصريحات سابقة لـ«المال»- إن مصر استوردت العام الجارى ياميشا بقيمة 35 مليون دولار بتراجع %30 عن العام الماضى، الذى بلغ 50 مليون دولار.

مجدى توفيق: البابونج والينسون والقسط الهندى أبرزها.. والأسعار تبدأ من 80 جنيها للكيلو

وتابع مجدى توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة، أن الطلب على الأعشاب المهدئة لاضطرابات الجهاز الهضمى والتنفسى تشهد طلبا أكثر من الياميش حالياً، وأسعارها تبدأ من 80 جنيها لكيلو زهرة البابونج وهو مفيد للغاية للجهاز الهضمى والتنفسى معا، فضلا عن الينسون النجمة وسعره 80 جنيها، والقسط الهندي بـ120 جنيها، والقرنفل بسعر 140 جنيها.

وأضاف، أن تلك الأعشاب الاربع هى الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية.