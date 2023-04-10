شعبة العطارة: ركود المبيعات يدفع تجار الياميش للبيع بسعر التكلفة

أكد عدد من التجار تراجع إقبال المستهلكين على شراء الياميش بعد مرور النصف الأول من الشهر الكريم وحتى الآن.

قال محمد الشيخ سكرتير شعبة العطارة بالغرفة التجارية فى القاهرة لـ”المال” إن هناك هدوءا تاما من قبل المستهلكين على شراء الياميش بنسبة تراجع %60 عن العام الماضي.

وكشف الشيخ عن لجوء التجار إلى بيع المعروض من الياميش بسعر التكلفة، لتعويض الخسائر المتوقعة فى حالة عدم البيع إضافة إلى إحتياج التجار للسيولة المالية.

ولفت الشيخ إلى أن هناك تباطؤا فى حركة إستيراد الياميش نتيجة إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، مع تأخر الإفراجات الجمركية، موضحا أن الكميات التى تم إستيرادها منذ بداية العام الجاري بلغت 400 طنًا فقط من تركيا بقيمة 5 ملايين دولار، مقابل 600 طنًا خلال رمضان 2022.

قال أحمد عامر تاجر ياميش لـ”المال” إن أغلب المستهلكين لجأوا إلى تخفيض حجم الكميات المشتراة من ياميش رمضان، مشيرًا إلى الإقبال الملحوظ كان على البلح والتمر والزبيب والتين والتمر هندى وقمر الدين، بكميات تتراوح من كيلو إلى 1.5 كيلو فقط، بينما باقى الأصناف شهدت إقبالا ضعيفا لا يزيد عن 250 أو500 جرامًا فقط.

وأكد عامر أنه يتم حاليًا طرح ياميش رمضان بأسعار التكلفة حيث يتم طرح كيلو البلح بسعر يتراوح من 25 إلى 50 جنيهًا حسب النوع، وكيلو تمر الوادى 35 جنيهًا، ولفة تمر هندى 30 جنيهًا.

وأضاف عامر أن سعر كيلو عين الجمل حاليًا بلغ 240 جنيهًا، ولفة قمر الدين السورى 30 جنيهًا والمصرى بسعر 20، وكيلو الكاجو 330، والقراصيا من 180 لـ200 جنيهًا، وكيلو اللوز 245، وكيلو الفستق الأمريكى 420، وكيلو المشمشية 240، كيلو الزبيب الإيرانى 120 والمصرى 70.

وفى سياق متصل تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح ياميش رمضان بأسعار أقل عن السوق المحلية فى منافذها المنتشرة بأنحاء الجمهورية والتى تتنوع ما بين مجمعات استهلاكية وشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، إضافة إلى معارض وشوادر أهلا رمضان.

محمد مجدي