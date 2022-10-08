شعبة العدد والآلات: مشروع إنشاء مدينة للصناعات الهندسية يوفر 200 مليون دولار

أكد المهندس حمادة العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية إنشاء مدينة الصناعات الهندسية المتكاملة لتصنيع منتجات العدد والآلات، والتي سيتم رفع مذكرة تفصيلية بشأنها لمجلس الوزراء لإدراجها ضمن المؤتمر الاقتصادي .

وقال خلال اجتماع للشعبة اليوم إن هناك مستثمرين عرب وأجانب من العديد من الدول أبدوا رغبتهم في المشاركة في مشروع إنشاء المدينة، ومن أبرزهم مستثمرين من “إيطاليا وألمانيا والنمسا والصين وتركيا والسعودية”؛ وغيرهم من الدول، وسيسعون لجذب المزيد من المستثمرين للمشاركة في المشروع حال الموافقة عليه وتخصيص الأرض.

وأوضح «العجواني» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل مجهودا كبيرا في تنمية الصناعة وإعادة الروح لها من جديد، مناشدا الرئيس برعاية مشروع إنشاء المدينة الصناعية الخاصة بتصنيع الماكينات والأدوات والمعدات الصناعية، وعرضه على قائمة المؤتمر الاقتصادي لما له من قيمة عظيمة لوضع مصر على خريطة الدول الصناعية الكبرى.

وأشار إلى أن المدينة الصناعية الهندسية إذا تم رعايته كمشروعا قوميا سيحقق طفرة ونقلة نوعية في الصناعة، وستساهم في حل أزمة الاقتصاد المصري وتعيد له الروح من جديد، مؤكدا أنه مشروع متكامل سيتم إنشاءه على مليون متر في مدينة العاشر من رمضان أو العبور أو مدينة بدر، ليكون قريبا من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأفاد المهندس حماده العجواني، بأن المشروع يتضمن إنشاء عدد من المدارس الصناعية ومراكز التدريب، لإعداد فنيين مدربين على أعلى مستوى، موضحا أن الدراسة ستكون عملية ونظرية حتى يكون الطالب لديه القدرة على الإنتاج الحقيقي بعد تأهيله منذ الصغر، فضلا عن تدريب الطلاب على ماكينات حقيقية وتزويدها بعامل أمان، مع توفير حافز شهري لتشجيعهم.

وأضاف أنه يوجد في مصر حوالي ٢٥٠٠ مصنع وورشة صغيرة يعملون في قطاع العدد والآلات “اقتصاد غير رسمي”، وسيتم استقطاب حوالي ٦٠٠ ورشة منهم كي للعمل في المدينة الصناعية متكاملة الخدمات، حتى يتثنى لهم تصدير منتجاتهم، مؤكدا أن المنتجات ستكون بجودة أوروبية، مفيدا أن المشروع سيوفر حوالي 200 مليون دولار في عامه الأول، وأنه سيحقق نهضة صناعية خلال عامين، لملاحقة الدول الصناعية الكبرى.

وناشد، الرئيس السيسي بالاهتمام بالمشروع بشكل خاص، لافتا أن المشروع جاهز للتنفيذ، مناشدا الحكومة بتوفير حوافز للبدء في إنشاء المدينة الصناعية وإعفائها من الضرائب لمدة كافية لحين الانتاج، فضلا عن الدعم الرئاسي الكامل للمشروع.

ودعا جميع المستثمرين المصريين والأجانب من كافة الدول للمشاركة في تدشين المدينة الصناعية الهندسية، مرحبا بمشاركة مستوردي ومصنعي القطاع، من الغرفة التجارية واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال للمشاركة والمساهمة في خروج المدينة للنور.