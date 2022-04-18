«شعبة العدد والآلات» تبحث سبل التوسع في التصنيع المحلي

بعد قرار وقف التعامل مع واردات عدد كبير للمنتجات شعبة العدد والآلات تسعى للمشاركة في تنفيذ عدد من الفرص الاستثمارية التي يتم استيرادها

بعد قرار وقف التعامل مع واردات عدد كبير لمنتجات شركات ومصانع من مختلف الدول، وإعلان مركز تحديث الصناعة عن عدد من الفرص الاستثمارية، أكد المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، مساعي مجتمع الأعمال المصري وخاصة شعبة العدد والآلات للمشاركة في تنفيذ عدد من الفرص الاستثمارية التي يتم استيرادها.

وشدد العجواني، على أنه لدينا الامكانيات بالفعل للتصنيع المحلي لـ 131 منتجا المستورد، والذي أعلنت عنهم وزارة التجارة والصناعة ممثلا في مركز تحديث الصناعة.

وأشار إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع التجار ومستوردي القطاعات والمصنعين، لبحث تنفيذ عدد من الفرص الاستثمارية وفقا لحاجة السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها.

وكانت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، قالت خلال بيان ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه تم تصنيف 131 منتج طبقاً لنوعية الاستثمار المطلوبة سواء استثمارات جديدة أو توسعات، وتحديد أهم المصنعين المحليين لتلك المنتجات، مشيرة إلى أن إجمالي قيمة الواردات المصرية من تلك المنتجات بلغت نحو 14 مليار دولار خلال العام 2019.

ولفت جامع، إلى قيام مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة بإجراء تحليل هيكل الواردات المصرية السلعية خلال الفترة 2017 -2021 وتحديد القطاعات المستهدف تعزيز الاستثمار الصناعي بها، وهي الصناعات الهندسية، والكيماوية، والمعدنية، والنسيجية، والغذائية، والطبية والحاصلات الزراعية، وصناعة الأثاث والأخشاب، ومواد البناء.

ولفت العجواني، إلى أن تلك المنتجات وخاصة المتعلقة بقطاعي الصناعات الهندسية والمعدنية والغذائية لديهم فرص واعدة للعمل في المساهمة في زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية.

وأوضح أن تلك الخطوة وتحديد المنتجات والفرص الاستثمارية التي نستوردها لتصنيعها محليا والتي طالبنا بها من قبل، تعد خطوة جيدة نحو تعميق التصنيع المحلي الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بزيادة القدرة على إحلال المنتج المصري محل المنتجات المستوردة.