شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بكفر الشيخ تناقش دخول رؤوس الأموال غير المتخصصة في تجارة الدواء

عقد مجلس إدارة شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية المصرية بكفر الشيخ اليوم اجتماعا طارئا بحضور م. حاتم عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الغرفه التجاريه بكفر الشيخ، و نواب محافظة كفر الشيخ بمجلس النواب، وذلك لمناقشة أهم التحديات التي تواجه الصيدليات العامة و على رأسها محاولة تقنين بيع الأدوية عبر التطبيقات الالكترونية طبقا لما تم تداوله إعلاميا من طلبات أحاطة بمجلس النواب.

وتم استعراض الطبيعة الخاصة لسلعة الدواء و الطابع المهني الخدمي و المجتمعي للصيدليات، وأهم التحديات التي تواجه الصيدليات، و على رأسها عدم فتح تخصصات دقيقة في مهنة الصيدلة و عدم تطوير و هيكلة المناهج الدراسية في كليات الصيدلة بما ينعكس علي سوق العمل، و زيادة أعداد كليات الصيدلة التي وصلت إلي 48 كلية صيدلة بما أدي إلي زيادة أعداد الخريجين دون تهيئة سوق العمل لاستيعابهم .

وتطرق الإجتماع إلى دخول رؤوس الأموال غير المتخصصة في تجارة الدواء ، بالإضافة إلى محاولات استحواذ رؤوس الأموال علي قطاع الصيدليات ( شركات إدارة الصيدليات و السلاسل ) بما يخل ميزان المنافسة إلى الاحتكار .

وأكد الحاضرون على وجود محاولات استحواذ رؤوس الأموال على تجارة الدواء من خلال التسويق الالكتروني لسلعة الدواء و المكملات الغذائية و المستحضرات الطبية، علاوة على عدم وجود كيان مستقل لحماية و رعاية مصالح الصيادلة و الصيدليات و معاملاتها الاقتصادية في ظل الحراسة القضائية على نقابة صيادلة مصر.

وتابع أعضاء الشعبة على بيع الدواء من خلال التطبيقات يعرض كلا من المريض و الصيدلية لعدة مخاطر و تهديدات، منها مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وذلك بيع الأدوية إلا داخل المنشآت الصيدلية المرخصة و التي تخضع للتفتيش الصيدلي و لا يجوز التعامل علي الدواء بالتحضير أو صرف التذكرة الطبية أو بيع المستحضرات الا على الاماكن المرخصه له و الأشخاص المرخص لهم، بما يفتح أبواب خلفيه بعيدا عن أعين الرقابه و الدوله لتداول الأدوية المغشوشة و المنتهية الصلاحية، فضلا عن الضرر المباشر الذي سيلحق بأكثر من ٨٠ الف صيدليه عامه يعمل بها ما يقرب من ٥٠٠ الف مواطن مصري .

وذهب الاجتماع إلى تعارض آليات البيع أونلاين مع قوانين و تعليمات حماية المستهلك و سياسات البيع مع التسعيرة الجبرية للدواء، والأعلان عن التغرير بالمواطن من خلال عمل خصومات و تخفيضات علي الأدوية في إطار التنافس بين التطبيقات المختلفة.

كما أشار أعضاء الشعبة على أن عملية البيع الالكتروني تتم عن بعد و دون تواصل مباشر مع المريض و يتعذر مع ذلك مناقشة المريض و التدقيق في عناصر الوصفة الطبية، بالاضافة إلى أن عملية البيع الالكتروني تتم من خلال توصيل المنتجات للعميل في موقعه دون الاعتبار إلي عوامل أمان التخزين و النقل و عدم استبدال المنتج الأصلي السليم بأخر، علاوة على احتمالية الخطأ في تسليم الأدوية لمريض بدلا من أدوية مريض أخر بما يعرض حياة كلا المريضين للخطر.

إمكانية استغلال بيانات المريض و تاريخه المرضى و العلاجي في عمل دراسات أو تجارب سريريه مباشرة أو غير مباشرة دون علمه و بعيدا عن عين الأجهزة الرقابية التي تحمي المريض و أمنه الصحي و القومي.

وأشار أعضاء شعبة الصيدلة بكفر الشيخ انهيار اقتصاديات الصيدليات سوف يؤدي الي تخفيض العمالة أو تسريحها و ارتفاع نسب البطالة بين الصيادلة و العمال ، كما ينعكس انهيار اقتصاديات الصيدليات و تخفيض العمالة و تسريحها علي دخل الدولة من الضرائب و التأمينات و الرسوم .

وخلال الإجتماع أكد أعضاء مجلس النواب على تقديم طلبات أحاطة عاجلة للحد من بيع الدواء عبر التطبيقات الالكترونية، وتقديم كل العون التشريعي و البرلماني لتأييد كافة مطالب الصيادلة المشروعة.