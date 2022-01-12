الإسكندرية

شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بكفر الشيخ تناقش دخول رؤوس الأموال غير المتخصصة في تجارة الدواء

تقديم طلبات إحاطة بمجلس النواب عن بيع الأدوية الكترونيا
السيد فؤاد 10:22 م, الأربعاء, 12 يناير 22 10:22 م, الأربعاء, 12 يناير 22

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عقد مجلس إدارة شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية المصرية بكفر الشيخ اليوم اجتماعا طارئا بحضور م. حاتم عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الغرفه التجاريه بكفر الشيخ، و نواب محافظة كفر الشيخ بمجلس النواب، وذلك لمناقشة أهم التحديات التي تواجه الصيدليات العامة و على رأسها محاولة تقنين بيع الأدوية عبر التطبيقات الالكترونية طبقا لما تم تداوله إعلاميا من طلبات أحاطة بمجلس النواب.

وتم استعراض الطبيعة الخاصة لسلعة الدواء و الطابع المهني الخدمي و المجتمعي للصيدليات، وأهم التحديات التي تواجه الصيدليات، و على رأسها عدم فتح تخصصات دقيقة في مهنة الصيدلة و عدم تطوير و هيكلة المناهج الدراسية في كليات الصيدلة بما ينعكس علي سوق العمل، و زيادة أعداد كليات الصيدلة التي وصلت إلي 48 كلية صيدلة بما أدي إلي زيادة أعداد الخريجين دون تهيئة سوق العمل لاستيعابهم .

 وتطرق الإجتماع إلى دخول رؤوس الأموال غير المتخصصة في تجارة الدواء ، بالإضافة إلى محاولات استحواذ رؤوس الأموال علي قطاع الصيدليات ( شركات إدارة الصيدليات و السلاسل ) بما يخل ميزان المنافسة إلى الاحتكار .

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وأكد الحاضرون على وجود محاولات استحواذ رؤوس الأموال على تجارة الدواء من خلال التسويق الالكتروني لسلعة الدواء و المكملات الغذائية و المستحضرات الطبية، علاوة على عدم وجود كيان مستقل لحماية و رعاية مصالح الصيادلة و الصيدليات و معاملاتها الاقتصادية في ظل الحراسة القضائية على نقابة صيادلة مصر.

وتابع أعضاء الشعبة على بيع الدواء من خلال التطبيقات يعرض كلا من المريض و الصيدلية لعدة مخاطر و تهديدات، منها مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وذلك بيع الأدوية إلا داخل المنشآت الصيدلية المرخصة و التي تخضع للتفتيش الصيدلي و لا يجوز التعامل علي الدواء بالتحضير أو صرف التذكرة الطبية أو بيع المستحضرات الا على الاماكن المرخصه له و الأشخاص المرخص لهم، بما  يفتح أبواب خلفيه بعيدا عن أعين الرقابه و الدوله لتداول الأدوية المغشوشة و المنتهية الصلاحية، فضلا عن الضرر المباشر الذي سيلحق بأكثر من ٨٠ الف صيدليه عامه يعمل بها ما يقرب من ٥٠٠ الف مواطن مصري .

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وذهب الاجتماع إلى تعارض آليات البيع أونلاين مع قوانين و تعليمات حماية المستهلك و سياسات البيع مع التسعيرة الجبرية للدواء، والأعلان عن التغرير بالمواطن من خلال عمل خصومات و تخفيضات علي الأدوية في إطار التنافس بين التطبيقات المختلفة.

كما أشار أعضاء الشعبة على أن عملية البيع الالكتروني تتم عن بعد و دون تواصل مباشر مع المريض و يتعذر مع ذلك مناقشة المريض و التدقيق في عناصر الوصفة الطبية، بالاضافة إلى أن عملية البيع الالكتروني تتم من خلال توصيل المنتجات للعميل في موقعه دون الاعتبار إلي عوامل أمان التخزين و النقل و عدم استبدال المنتج الأصلي السليم بأخر، علاوة على احتمالية الخطأ في تسليم الأدوية لمريض بدلا من أدوية مريض أخر بما يعرض حياة كلا المريضين للخطر.

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 إمكانية استغلال بيانات المريض و تاريخه المرضى و العلاجي في عمل دراسات أو تجارب سريريه مباشرة أو غير مباشرة دون علمه و بعيدا عن عين الأجهزة الرقابية التي تحمي المريض و أمنه الصحي و القومي.

وأشار أعضاء شعبة الصيدلة بكفر الشيخ انهيار اقتصاديات الصيدليات سوف يؤدي الي تخفيض العمالة أو تسريحها و ارتفاع نسب البطالة بين الصيادلة و العمال ، كما ينعكس انهيار اقتصاديات الصيدليات و تخفيض العمالة و تسريحها علي دخل الدولة من الضرائب و التأمينات و الرسوم .

وخلال الإجتماع أكد أعضاء مجلس النواب على تقديم طلبات أحاطة عاجلة للحد من  بيع الدواء عبر التطبيقات الالكترونية، وتقديم كل العون التشريعي و البرلماني لتأييد كافة مطالب الصيادلة المشروعة.

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بقلم السيد فؤاد

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