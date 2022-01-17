سيـــاســة

«شعبة السيارات»: زيادات جديدة في الأسعار من أبريل إلى يونيو 2022 (فيديو)

أشار علاء السبع عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن أسعار السيارات خلال الشهرين الحاليين ستشهد زيادات طفيفة
محمد مجدي 12:37 ص, الثلاثاء, 18 يناير 22 12:37 ص, الثلاثاء, 18 يناير 22

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قال علاء السبع عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن زيادة سعر بيع السيارات كل عام بنسبة 10٪ ، حيث أن الزيادة تتراوح من 2 الي 4٪ ، كما أن الشركات الأم في الخارج بدأت في زيادة أسعار البيع بناء على نقص الإنتاج و تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة و ذلك من شهر سبتمبر الماضي .

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وأضاف السبع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أنه متوقع زيادات جديدة في أسعار السيارات بداية من شهر إبريل وحتى شهر يونيو من العام الجاري.

وأوضح السبع أن ذلك نتيجة قلة المعروضات في سوق السيارات، ونقص إمدادات ، بسبب كورونا و المتحور الجديد اوميكرون ، كذلك بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية والتي يتم إنتاج نحو 81٪ في كل من تايوان و كوريا .

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وأشار علاء السبع عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن أسعار السيارات خلال الشهرين الحاليين ستشهد زيادات طفيفة .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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