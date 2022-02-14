سيــارات

«شعبة السيارات» تطالب «الصناعة» بمهلة لتقنين أوضاع الوكلاء فى الاستيراد

بعد اشتراطات توافر وسادتين هوائيتين بالمركبة
أحمد عوض 9:24 ص, الأثنين, 14 فبراير 22 9:24 ص, الأثنين, 14 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

طالبت الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية وزارة التجارة والصناعة بإعطاء مهلة للوكلاء المحليين لتقنين أوضاعهم فى عمليات الاستيراد خلال الفترة المقبلة؛ وذلك فى ضوء القرارات الأخيرة التى اتخذتها الوزارة بشأن اشتراطات الإفراج الجمركى عن سيارات الركوب من الفئة «M1» حتى السبع مقاعد، لتتضمن وسادتين هوائيتين بحد أدنى للمركبة المستوردة.

كانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قراراً يحدد اشتراطات الإفراج الجمركى عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، لتتضمن وسادتين هوائيتين على الأقل بالمركبة المستوردة على أن يتم السماح بدخولها للسوق المحلية.

اقرأ أيضا  علامة «Aeolus» تستعد لطرح طرازاتها فى مصر تحت مظلة «مصر حلوان»

وتتوافر مجموعة من الطرازات بكماليات وتجهيزات أقل عن الاشتراطات المحددة؛ وتشمل وسادة هوائية واحدة، من أبرزها «DFSK جلورى، والفئات الأولى من بعض طرازات هيونداى، وكيا، سوزوكى، وغيرها.

قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارة ، إن الشعبة تلقت بعض الشكاوى من جانب الوكلاء المحليين الذين أبدوا رفضهم لتنفيذ القرارات الخاصة باشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب وإلزامهم بتجهيزات وكماليات محددة بالمركبات المستوردة.

اقرأ أيضا  مواصفات وأسعار «أوبل كورسا» موديل 2022

وأضاف زيتون أن العديد من الوكلاء المحليين طالبوا الشعبة العامة للسيارات بضرورة التدخل والعمل على احتواء الأزمات والخسائر المادية التى قد يتكبدونها من تنفيذ ذلك القرار؛ نظرًا لتعاقد البعض منهم على إنتاج وتوريد كميات كبيرة من السيارات بتجهيزات أقل عن تلك الاشتراطات المحددة.

وأشار إلى أن غالبية الوكلاء والمستوردين يطالبون بتأجيل تنفيذ القرار الخاص بالاشتراطات الجديدة لعمليات الإفراج الجمركى عن سيارات الركوب بهدف تقنين أوضاعهم فى عمليات الاستيراد، لاسيما مع إمكانية تعديل الصفقات التى أبرمت مع الشركات العالمية التى تتعلق بإنتاج وتوريد المركبات على تتوافق مع الاشتراطات المحددة، قائلًا: »الصفقات المبرمة بين الوكلاء المحليين والشركات العالمية دائمًا تحدد لفترات زمنية طويلة تصل إلى 6 أشهر».

اقرأ أيضا  «شرين كار» تستعد لافتتاح صالة عرض جديدة لـ«أوبل»

كما اقترح زيتون تشكيل لجنة مشتركة بين الشعبة العامة للسيارات وعدد من الجهات المختصة القائمة على تشريع القوانين واللوائح الجمركية الخاصة بالاستيراد لبحث الأزمات التى تواجه الشركات والمستوردين والعمل على حلها، فضلا عن تأهيل بيئة العمل بالقطاع بما يمكّن من زيادة حجم الاستثمارات به.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

السماح بتجديد صلاحية السير للسيارات الليبية داخل مصر لمدة 6 أشهر

السيد فؤاد 12:04 ص, الأثنين, 14 فبراير 22

مواصفات وأسعار «بيجو 3008» موديل 2022

أحمد عوض 11:53 م, الأحد, 13 فبراير 22

«بيلتا» تستحوذ على 16% من تراخيص سيارات «تويوتا» في مصر (جراف)

أحمد عوض 7:19 م, الأحد, 13 فبراير 22

صعود «الأوفر برايس» على سيارات «إم جي ZS».. تعرف على الأسعار

أحمد عوض 5:27 م, الأحد, 13 فبراير 22

سعر ومواصفات «هيونداي i10» موديل 2022 في مصر

أحمد عوض 5:06 م, الأحد, 13 فبراير 22

بحصة 32.6%.. «كاتل» الصينية تحتل المركز الأول في سوق بطاريات السيارات الكهربائية

أحمد فراج 1:56 م, الأحد, 13 فبراير 22