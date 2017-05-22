شعبة السيارات تؤكد غالبية الشركات تتلاعب بالفواتير

أكد حسن سليمان، رئيس الشعبة العامة للسيارات، أن الغالبية العظمى من وكلاء وموزعى السيارات يلجئون للتلاعب فى الفواتير المقدمة؛ بهدف التهرب من الضرائب وتعظيم هامش الربح لديها.

وأشار سليمان إلى أن الفترة الماضية شهد سوق السيارات إحالة العديد من الشركات إلى النيابة العامة على خلفية الشكاوى المحالة إليها من جهاز حماية المستهلك نتجة اختلافات اﻷسعار الواردة بالفواتير الحاصل عليها العميل، عن المبالغ المدفوعة بثمن السيارة.

وأوضح رئيس الشعبة العامة للسيارات أن المخالفات التى تجريها الشركات فى الفواتير ستتسب فى إحداث أزمة ثقة ما بين العميل، والسوق والذى بات فى حاله تعثر تام نتيجة الأزمات التى يعانيها.

وتجدر اﻹشارة إلى أن مباحث التهرب الضريبى قد كشفت فى وقت سابق عن تلاعب 4 من كبرى شركات تجارة السيارات فى مستنداتها، بهدف التهرب من سداد الضرائب المستحقة عليها.

وأكدت مصادر أمنية على أن مبيعات الشركات الأربع تتجاوز 13 مليار جنيه، وأن قيمة التلاعب بالفواتير تتعدى المليار جني، الأمر الذى دفع وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد ذكاء لجمع المعلومات عن تلك الشركات المتلاعبه بالفواتير.