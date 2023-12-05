«شعبة السيارات»: الطرازات الصينية مرشحة لتعزيز تنافسيتها محلياً خلال 2024

قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن الفترة الماضية شهدت تفوق الطرازات الصينية فى سباق المبيعات، بالتزامن مع زيادة معدل إقبال المستهلكين، لعدة عوامل منها العامل السعرى التنافسي، وتوافرها بكميات تتناسب مع حجم الطلب المحلى بفضل مشروعات التصنيع لعدد من المركبات المنتمية للماركات التجارية هى «شيري» و«بى واى دي».

وأضاف أن القيود المفروضة على استيراد السيارات كاملة الصنع منذ فبراير 2022 قد أثرت سلبًا بسبب نقص الكميات المعروضة منها، وارتفاع أسعارها بشكل كبير مقارنة بالطرازات المنتجة محليًا التى تعتبر الأقل تأثرًا من أزمات القطاع.

وتوقع اتساع حصة الطرازات الصينية من مبيعات سيارات الركوب على حساب المستوردة خاصة مع قيام بعض وكلائها المحليين ومنها «شيري، وبى واى دي» بتصنيع بعض طرازاتها، علاوة على اتجاه بعض الشركات الأخرى لمشروع التجميع ومن أبرزها «جريت وول – هافال، وشانجان، وجيلي، وجيتور، وجاك، وغيرها».

كانت مجموعة شركات «جى بى أوتو» و«المجموعة العربية للتجارة والتوزيع – القصراوى جروب» و«أبو غالى موتورز» أعلنت عن إجرائها لدراسة مشروع تصنيع بعض طرازاتها محليًا خلال العام المقبل.

وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، فقد ارتفعت حصة السيارات الصينية من مبيعات السوق المصرية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى لـ %33 لتصل إلى 17 ألفًا و456 مركبة، مقابل %29 بنحو 35 ألفًا و811 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وتصدرت «شيري» مبيعات الطرازات الصينية فى مصر بعدما تمكنت من بيع وتسليم 8169 سيارة خلال تلك الفترة، أعقبتها «إم جي» فى المركز الثانى مسجلة 4119 وحدة.

وجاءت «بى واى دي» فى المرتبة الثالثة محققة بيع 3624 سيارة، تلتها «جيلي» رابعًا بإجمالى 994 مركبة.

وحلت «بريليانس» فى المركز الخامس بعدما تمكنت من تسويق 173 سيارة، أعقبتها «هافال» سادسًا بواقع 216 وحدة.

وتمركزت «شانجان» فى المرتبة السابعة بقائمة العلامات الصينية الأكثر مبيعًا للسيارات فى مصر مسجلة نحو 161 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي.

على جانب آخر، احتفظت «BYD F3» بصدارة مبيعات السيارات الصينية فى مصر خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 3624 مركبة، أعقبتها «شيرى تيجو 3» فى المركز الثانى بنحو 2729 وحدة.

وحلت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الثالثة مسجلة نحو 2634 سيارة، تلتها «أريزو 5» رابعًا بواقع 2222 وحدة.

واقتنصت «إم جيZS » المرتبة الخامسة محققة بيع 1772 سيارة، أعقبتها «MG RX5» سادسًا بنحو 1227 مركبة.

وظهرت «إم جى 5» فى المركز السابع بإجمالى 821 سيارة، تلتها «جيلى GX3 برو» ثامنًا بنحو 529 وحدة.

وتمركزت «جيلى كول راي» فى المرتبة التاسعة مسجلة نحو 332 سيارة، أعقبتها «تيجو 8» فى المركز العاشر بواقع 183 وحدة.

واحتلت «هافال H6» المرتبة الحادية عشرة بقائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا فى مصر خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 167 مركبة.

يذكر أن 7 علامات صينية هى «بى واى دي، وبريليانس، وشانجان، وشيري، وهافال، وجيلي، وإم جي» يفصح وكلاؤها المحليون عن حجم مبيعاتها لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك» خلال أول 10 أشهر من العام الحالي.

..وحصة «الأوروبية» تتراجع إلى %15.3

انخفضت حصة مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى %15.3 مسجلة نحو 8 آلاف و42 مركبة، مقارنة بحصة قدرها %17.7 بواقع 21 ألفًا و819 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ووفقًا لـ”المال” فقد اعتلت «رينو» مبيعات السيارات الأوروبية فى السوق المحلية بعدما تمكنت من بيع 3539 مركبة، أعقبتها «ستروين» فى المركز الثانى بإجمالى 1660 وحدة.

وجاءت «أوبل» فى المرتبة الثالثة مسجلة بيع 1549 سيارة، تلتها «بيجو» رابعًا بواقع 777 مركبة.

وحلت «فيات» فى المركز الخامس بعدما حققت بيع 325 سيارة، أعقبتها «ألفا روميو» سادسًا بواقع 91 وحدة.

فى المقابل، عجزت 3 ماركات أوروبية هى «جاكوار – لاند روفر – لادا» عن تسجيل مبيعات فى سوق السيارات المحلية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي.

على جانب آخر، انتزعت «رينو ميجان» صدارة مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، بعدما تمكنت من تسويق 2070 مركبة، أعقبتها «ستيب واي» فى المركز الثانى بإجمالى 752 وحدة.

وجاءت «ستروين c5 إير كروس» فى المرتبة الثالثة مسجلة بيع 691 سيارة، أعقبتها «أوبل جراند لاند» للمركز الرابع بواقع 553 وحدة.

وصعدت «أوبل موكا» فى المركز الخامس بإجمالى 459 سيارة، تلتها «رينو داستر» سادسًا بنحو 422 مركبة.

وحصدت «ستروين C4X» المرتبة السابعة مسجلة بيع 412 سيارة، أعقبتها «أوبل كورسا» ثامنًا بواقع 365 مركبة.

وتمركزت «فيات تيبو» فى المرتبة التاسعة مسجلة بيع 318 سيارة، تلتها «بيجو 408» فى المركز العاشر بنحو 258 وحدة.

وحصدت «ستروين سى إليزيه» المركز الحادى عشر بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة نحو 256 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي.

يذكر أن ما يقرب من 13 علامة أوروبية مطروحة داخل السوق المحلية هى «مرسيدس، وبى إم دابليو، وأودي، وسكودا، وسيات، وفولكس فاجن، وفولفو، وDS، وأستون مارتن، وبورش، وبنتلي، ومازيراتي، وميني» لم تفصح عن حجم مبيعاتها لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات مصر من السيارات كاملة الصنع خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى بنسبة %23 لتسجل مليارا و144 مليونا و665 ألف دولار، مقابل مليار و 487 مليونا و519 ألف دولار فى الفترة نفسها من العام السابق.