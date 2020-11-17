شعبة السيارات : السوق لم تتعاف من تداعيات «كورونا» رغم التراجع عن الإغلاق

قال الدكتور صلاح الكمونى عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد إن السوق لم تتعاف بعد من تداعيات وباء كورونا رغم التراجع عن الكثير من إجراءات الإغلاق سواء داخل مصر أو عبر العالم.

وأضاف الكمونى أن السوق تشهد هدوءًا فى حركة البيع والشراء بسبب نقص المعروض من السيارات على خلفية عدم انتظام عمليات التشغيل فى المصانع سواء لدى الوكلاء المحليين أو لدى الشركات العالمية.

وأشار إلى احتمال تزايد أزمة المعروض خلال الفترة المقبلة مع تزايد وتيرة الإصابات عبر العالم فى إطار الموجة الثانية من انتشار الوباء، لافتا إلى أن الأزمة عصفت بالمخزون الاستراتيجى لدى الموزعين والوكلاء، حيث تم استنزافه لتلبية الطلب على السيارات فى ظل تقليص الوكلاء للحصص التى يسلمونها إلى شبكات التوزيع.

وأوضح أن مخزون شركة «الكمونى للسيارات» التى يرأس مجلس إدارتها شهدت تراجع المخزون الاستراتيجى لديها من 1200 سيارة إلى 100 سيارة فقط، لافتا إلى أن الوكلاء لا يلبون الحصص التى يطلبها الموزعون كاملة سواء من السيارات المحلية أو السيارات المستوردة بسبب عدم انتظام عمليات التوريد لمصانع التجميع المحلى، وكذلك للمصانع العالمية من قبل منتجى المكونات.

واستطرد أن هذه الأزمة تسبب بخسائر فادحة لجميع الشركات بسبب عدم القدرة على تغطية المصروفات كاملة فى ظل محدودية الإيرادات مما يهدد بتخارج كثير من التجار والموزعين الذين لا يستطيعون الوصول لنقطة التعادل بين المصروفات والإيرادات، خاصة فى ظل ارتفاع رسوم الخدمات والإيجارات الشهرية، وكذلك الرواتب.

يذكر أن مبيعات سوق السيارات شهدت نموًا بنسبة %21.6 خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى مسجلة 152.3 ألف وحدة لمختلف أنواع المركبات التى تفصح عن أرقام مبيعاتها لمجلس معلومات سوق السيارات أميك؛ مقابل 125.3 ألف وحدة خلال الفترة نفسها من العام السابق بزيادة 27 ألف وحدة.

وارتفعت مبيعات السيارات الملاكى بواقع %23 لتصل إلى 107.6 ألف وحدة مقابل 87.3 ألف بزيادة 20.3 ألف وحدة لتسهم بذلك بالنصيب الأكبر من النمو فى المبيعات الإجمالية لسوق السيارات.

أما الأتوبيسات فسجلت نموًا بواقع %38.9 لتصل إلى 19.2 ألف وحدة مقابل 13.8 ألف وحدة بزيادة 5.4 ألف وحدة كما سجلت الشاحنات زيادة بواقع %5 لتصل إلى 25.5 ألف وحدة مقابل 24.2 ألف وحدة بزيادة تقارب 1.3 ألف شاحنة.

وتأثرت مبيعات السيارات سلبًا بعمليات الإغلاق التى شهدتها مصر والعديد من بلدان العالم، خاصة خلال الربع الثانى من 2020 فى إطار عمليات مواجهة انتشار وباء كورونا والتى تضمنت وقف تراخيص السيارات والإغلاق المبكر للمحال التجارية، وبينها معارض السيارات قبل أن يتم التراجع عن هذه الإجراءات.