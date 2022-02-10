شعبة السياحة بـ«الإسكندرية»: حالة من الغضب لدى الشركات بسبب موسم العمرة العام الحالي

الاستفسارات تشمل رسوم التأمين الذى سيتم تسديدها عن كل معتمر

أكد أعضاء بمجلس إدارة شعبة شركات السياحة والطيران فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك العديد من الاستفسارات التى تقدمت بها الشركات الراغبة فى تنظيم موسم العمرة هذا العام ولم يتم الرد عليها تشمل رسوم التأمين الذى سيتم تسديده عن كل معتمر وغيرها من التفاصيل التى تحول دون قدرة الشركات على بدء الإعلان عن الرحلات.

وقال حسام الحلو رئيس مجلس إدارة شعبة شركات السياحة والطيران فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك حالة من الاستياء والغضب بين العديد من الشركات الراغبة فى المشاركة تنظيم رحلات موسم العمرة هذا العام نتيجة عدم وضوح الرؤية حول الموسم.

وأضاف الحلو لـ”المال” أن الشعبة تلقت العديد من الشكاوى من الشركات لعدم تلقى أى ردود حول الأسئلة والاستفسارات التى تقدمت بها الشركات إلى لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة حول موسم العمرة هذا العام.

وأوضح أن تلك الأسئلة والاستفسارات التى تقدمت بها الشركات الراغبة فى المشاركة بتنظيم رحلات موسم العمرة هذا العام تشمل الرسوم المقررة وآليات المراجعة التى كان من المقرر أن تبدأ من يوم 10 فبراير .

وأشار رئيس مجلس إدارة شعبة شركات السياحة والطيران فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أن الاستفسارات تشمل كذلك رسوم التأمين الذى سيتم تسديدها عن كل معتمر والذى سيكون بمثابة ضمانة لحصول المعتمر على أمواله فى حالة أصابته بفيروس كورنا المستجد وعدم تمكنه من أداء مناسك العمرة.

وأوضح الحلو أنه من ضمن التساؤلات التى لم يتم طرح أجوبه عنها للشركات الحجز المؤسسى فى المملكة العربية السعودية وهل سيتم على المعتمر المصرى مع وصوله إلى هناك أم لا، وغيرها من التساؤلات.

وأكد الحلو أن شعبة السياحة بالغرفة التجارية بالإسكندرية ستطلب اجتماعا عاجلا مع مجلس إدارة الغرفة برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل للتدخل عن طريق الاتحاد العام للغرف التجارية لإنقاذ شركات السياحة المصرية العاملة بالعمرة من الإفلاس الوشيك.

تحديد 15 تأشيرة فقط لكل شركة وهو رقم ضعيف لا يلبى تطلعات الشركات

ولفت رئيس مجلس إدارة شعبة شركات السياحة والطيران فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أن عدد الشركات التى تم تفعيلها على بوابة العمرة المصرية حتى الآن يبلغ نحو 1381 شركة، مشيرا إلى أنه تم تحديد 15 تأشيرة فقط لكل شركة وهو رقم ضعيف لا يلبى تطلعات الشركات.