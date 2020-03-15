شعبة السياحة بالإسكندرية على اتصال دائم بالشركات بشأن تداعيات توقف رحلات العمرة

في ظل وجود مطالبات من بعض العملاء المتعاقدين مع بعض الشركات لأسترداد أموالهم

تكثف شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية من أتصالاتها بالشركات بشكل دائم للوقوف على التداعيات الخاصة بأستمرار السلطات السعودية فى تعليق تأشيرات رحلات العمرة ، ضمن الإجراءات الإحترازية خوفاً من تداعيات أنتشار فيروس كورونا المستجد ، والتى دفعت ببعض عملاء للشركات السياحية المصريين الذين كانوا يرغبون فى قضاء تلك الشعيرة للمطالبة باسترداد أموالهم .

وأكد حسام الحلو، رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية أن الشعبة فى أتصال دائم مع كل الشركات بشأن تداعيات توقف رحلات العمرة والتأثيرات المترتبة عليها بالنسبة للشركات.

هناك تأثيرات من قرار إيقاف إصدار تأشيرات العمرة على شركات السياحة

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ “المال” أن هناك تأثيرات من قرار إيقاف إصدار تأشيرات العمرة على شركات السياحة ، خاصة أنه فى الوقت الراهن لا توجد أى مؤشرات تدل عما إذا كانت رحلات العمرة ستستئنف قريباً أم لا.

ولفت الحلو إلى وجود مطالبات من بعض العملاء المتعاقدين مع بعض الشركات لأسترداد أموالهم ، خاصة فى ظل استمرار الإجراءات التى اتخذتها المملكة العربية السعودية مؤخراً بشأن رحلات العمرة .

وأوضح الحلو أن شركات السياحة المصرية لديها تعاقدات والتزامات بالفعل مع الجانب السعودى ، عبر شراكات تجارية مع الوكلاء السعوديين والفنادق وغيرها.

وقال إن القرارات التى أصدرتها المملكة العربية السعودية قبل أسبوعين والمتعلقة بوقف إصدار التأشيرات السياحية لرحلات العمرة ، وغلق المنافذ الحدودية خوفاً من تداعيات كورونا هى قرارات مؤقتة وقابلة للتغير.

ولفت رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن جزء من أموال عملاء شركات السياحة يتم التعاقد به مع هؤلاء الشركاء والوكلاء من خلال العلاقات التجارية .

تجدر الإشارة إلى أعلنت وزارة الحج والعمرة، إيقاف إصدار تأشيرات العمرة، وتعليق دخول المملكة العربية السعودية، لمن حصل على تأشيرة العمرة منذ نهاية شهر فبراير الماضى.