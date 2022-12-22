شعبة الزيوت: رفع سعر الفائدة يساهم في تراجع الأسعار

كشف زكريا الشافعي رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة سيساهم في تراجع أسعار الزيوت خلال الفترة المقبلة ويحكم السوق بشكل أفضل من ذي قبل.

زيوت الطعام

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم في آخر اجتماع لها في 2022، رفع سعري الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 3% تعادل 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

وأضاف الشافعي في تصريحات لـ”المال” أن القرارات الجديدة من البنك المركزي تساعد على وضع أطر جديدة للسوق المصرية ومنع المضاربات أو تحكم البعض في الأسواق، إضافة إلى أنه سيساهم في التعامل مع التضخم أو السيطرة على التضخم بشكل أفضل.

وأشار إلى أن القرارات ستكون لها مردود آخر وهو إمكانية تباطؤ نمو بعض الشركات أو إجراء مزيد من التوسعات، لكنه سيساهم في وجود منافسة أكبر وتنوع في الأسواق خلال الفترة المقبلة ما يستفيد منه المستهلك.