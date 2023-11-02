«شعبة الذهب»: 13 إجراء وتسهيلات جمركية للعارضين بمعرض نبيو في نسخته الثالثة

أعلن هاني ميلاد جيد، رئيس شعبة الذهب العامة باتحاد الغرف التجاري ، إقرار 13 اجراء وتسهيلات جديدة للعارضين الدوليين المشاركين في المعرض الدولي للذهب والمجوهرات “نبيو” في نسخته الثالثة المقرر انطلاقها خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الحالي.

وتتمثل التسهيلات في إمكانية جلب العارضين لمعروضاتهم ضمن حقائب المسافرين، دون الحاجة إلى شحنها عن طريق شركة شحن، بالإضافة إلى إعفاء تلك المعروضات من الرسوم الجمركية والضريبية، وتسهيل الإجراءات بشكل ملحوظ.

وأوضحت شعبة الذهب أن مصلحة دمغ الموازين ستصبح ضامنًا ومشرفًا رسميًّا على عملية دخول وخروج المشغولات دون تحميل العارضين والمنظمين أعباء مالية باهظة أو خطوات إجرائية معقدة تقيّد المشاركة في المعرض.

وقال جيد إنه تم الاتفاق مع هيئة الجمارك المصرية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين على الإجراءات التنفيذية للإفراج الجمركي عن المشغولات الذهبية القادمة للمشاركة بالمعرض بصحبة العارضين الدوليين؛ لتسهيل عملية دخول وخروج المشغولات في أمان بما لا يخلّ بحقوق الدولة وحقوق العارضين الدوليين.

وتم عقد اجتماع ضم اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين، والدكتور كمال جابر مدير عام المعارض والأسواق الدولية، والدكتور شعبان عبد العزير باشا مدير الوديعة بمطار القاهرة الدولي، ممثلين عن مصلحة الجمارك المصرية،

والمهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب و المجوهرات باتحاد الغرف التجارية، والمهندسة مها عبد الحميد مدير إدارة التفتيش، وكريم شلبي مدير عام الشركة المنظمة للمعرض.

وأوضحت أنه بعد فترة المعرض يقوم صاحب الشأن بتسليم الأصناف الخاصة به داخل الخزانة المخصصة له إلى المخزن الصميت بمخازن الدائرة الجمركية؛ وذلك لإعادة فحصها بواسطة نفس اللجنة السابقة لتحديد (الوزن- العيار- القيراط)، والتحقق من مطابقتها للبيان الجمركي الخاص بها والفاتورة لتحديد أي عجز، إن وُجد.

كما يتم إرسال الأصناف بشهادة صادر من جمرك مصر للمعارض والمؤتمرات إلى مخزن الوديعة المختصّة طبقًا لصالة المغادرة ومرفق بها صورة تذكرة الطيران، حيث يتم إصدار إيصال وارد جهات وتسليمه للراكب.

وأشارت إلى أنه بعد تسلم إيصال وارد جهات، يتوجه الراكب إلى مخزن الوديعة بصالة السفر قبل موعد السفر بوقت كاف لتسلم الأصناف الخاصة به بعد دفع رسوم العوائد والأرضيات، على أن يقوم مأمور الجمرك بمراقبة عملية إعادة التصدير بنفسه.

وأوضح ميلاد أن هذه الإجراءات تعدّ نقلة نوعية في الإجراءات المتبعة للإفراج الجمركي وتأتي تشجيعًا للمشاركة الدولية في أحد أهم المعارض الإقليمية لصناعة وتجارة الذهب والمشغلات الذهبية، كما سيسهم في نمو وتطوير إنتاج وتصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق الإقليمية والدولية.