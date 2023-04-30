شعبة الذهب : من الوارد تخطي عيار 21 حاجز 3000 جنيه للجرام

قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ، إنه من الممكن تخطي جرام الذهب عيار 21 حاجز 3000 جنيه، نتيجة ارتفاع الطلب وانخفاض المعروض.

وأضاف ميلاد في مؤتمر صحفي اليوم ، أن التجار يقومون ببيع الذهب بأسعار تصل إلى 2900 جنيه للجرام ، موضحا نحن نقوم بشراء الذهب بنفس الأسعار المرتفعة والتاريخية في ظل نقص المعروض.

وأوضح ميلاد أن نقص المعروض يجبر التجار والجميع على الشراء بنفس الأسعار المرتفعه مع ندرة الخام في الوقت الحالي.

وقال ميلاد إن الفرق بين سعر البيع والشراء أصبح ضئيلا جدا وهذا أمر طبيعي ومتعارف عليه.

ولفت رئيس الشعبة إلى أن الذهب عالميا يتم تصنيفه ضمن سلة العملات ويمكن الاستثمار فيه عالميا كأنه عملات ، والظروف الحالية الاقتصادية تنشئ استثمارا قويا في الذهب.

وأشار إلى أن الشعبة ليست جهة تسعير لمنتج الذهب وأن آليات السوق الحرة لبورصة الذهب عالميا والعرض والطلب وسعر الدولار محليا هما من يحكمان سعر الذهب في مصر.