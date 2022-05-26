«شعبة الذهب»: عيار 14 معتمد بمصر وأوروبا.. وهذا السعر المتوقع عند طرحه

تستعد شعبة الذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية لإعادة طرح مشغولات ذهبية عيار 14 في سوق الصاغة خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاعات سعر الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة وتخطيها 1000 جنيه عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا، للتخفيف على المقبلين على الزواج الفترة المقبلة.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب، في تصريحات لـ”المال”، إن عيار 14 معتمد من جانب مصلحة الدمغة والموازين، كما أنه معروف لدى كافة الدول الأوروبية وموجود وبه رواج هناك، لكن عيار 21 هو الأكثر رواجا في السوق المصرية خاصة في الوجه القبلي والبحري.

سعر الذهب

سيكون به جزء فضة وجزء اخر ذهب بالإضافة إلى جزء من النحاس ولكن سيكون الجزء الأقل هو الذهب، كما أن عيار 14 كان مطروحا في بعض الأوقات ولكن لم يلق قبولا من جانب المستهلكين، وأن الشعبة تدرس الطرح خلال الفترة المقبلة.

وأشار نجيب إلى أن عيار 14 من الممكن أن يصل قيمته لنحو 600 جنيه للجرام بدون مصنعية كحد أقصى، ومتوقع أن تكون مصنعيته أعلى من كافة الأعيرة الأخرى نظرا لوجود تشكيل أكثر واستخدام مواد كثيره فيها.

وأضافت أنه سيتم طرح تلك النوعية من المنتجات للحوار المجتمعي ومتابعة مدى إقبال المستهلك المصري عليها قبل البدء الفعلي في الإنتاج، موضحا أن ذلك القرار من شأنه تخفيف الأعباء على الشباب المقبلين علي الزواج، كما سيقلل من الطلب المتزايد على الخام محققا استقرارا كبيرا في الأسعار.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1208 جنيها)

تراجع جديد شهده سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ ، ليسجل 1208 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1055 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاض جديد مع هبوط اوقية الذهب اليوم عالميا ليبلغ 1055 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والاعلي بيعا في السوق

سعر جرام الذهب عيار 18 (905 جنيهًا)

كما سجل جرام الذهب اليوم عيار 18 انخفاضا بشكل مستمر اليوم ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 905 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.