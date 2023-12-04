شعبة الذهب : عدم توقع أي تحركات عنيفة للمعدن الأصفر بعد هبوط قوي عالميًا

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات العامة في اتحاد الغرف التجارية ، أن الأسواق العالمية شهدت عمليات بيع اليوم لجني الأرباح بعد أن وصل السعر لاعلي رقم تاريخي مسجلا 2091 دولارا للأوقية متخطيا أعلي سعر سابق كان قد سجله في مايو الماضي بينما سجلت اسعار الذهب الأجلة لشهر فبراير 2152.3 دولار.

وأضاف الشعبة في بيان لها أن عمليات البيع أدت إلي ارتفاع حجم العرض و انخفاض السعر الي 2038 دولار للأوقية خلال كتابة التقرير مع توقعات عالمية بارتفاع الأسعار مجددا تأثرا بارتفاع التوتر بمنطقة الشرق الأوسط مع توقع إغلاق الأسواق اليوم عند نقطة دعم 2050 دولار للاوقية .

وأوضحت أنه علي الصعيد المحلي انخفضت الأسعار نسبيا مع تراجع السعر العالمي خلال التعاملات المسائية ليسجل جرام عيار 21 ( 2775 جنيها للبيع و 2755 جنيها للشراء ) بعد أن وصل خلال التعاملات الصباحية ال 2820 جنيها للجرام مع استقرار عام وعدم توقع اي تحركات عنيفة للأسعار.

أسعار الذهب اليوم في مصر وقت كتابة التقرير-

الاوقية : 2029 دولار

عيار 21 : 2785 جنيه

عيار 24 : 3184.4 جنيه

عيار 18 : 2386 جنيها