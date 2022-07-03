شعبة الذهب: زيادة ضريبة القيمة المضافة على المصنعية لن يشعر بها المستهلك

قال المهندس هاني ميلاد جيد رئيس شعبة الذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن زيادة ضريبة القيمة المضافة على مصنعية المشغولات لن يشعر بها المستهلك .

جاء ذلك في بيان للشعبة التي منذ أيام بدء تطبيقها بناء على تكليفات مصلحة الضرائب، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح أن “زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة على المصنعية”، لن تؤثر على أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق، ولن يشعر بها المستهلك “.

وأكد أن “زيادة قيمة الضريبة المذكورة سيتم تطبيقها على قيمة المصنعية فقط، ليس كامل قيمة قطعة المصوغات وتدخل قيمة الضريبة بالنسبة للمنتج من ضمن تكاليف الإنتاج”.



وأوضح أن “تلك الزيادة جرى الاتفاق عليها بين الشعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الضرائب لتحقيق انضباط ضريبي”.

ولفت إلى أن هذا “يحقق مصلحة منتجي وتجار المشغولات الذهبية في وجود آلية محددة للمحاسبة الضريبية، كما يضمن حقوق الضرائب وخزانة الدولة في تحصيل عوائد ضريبية تتناسب مع حركة الاسواق و تغير الأسعار “.



و قال ميلاد إن كتاب مصلحة الضرائب رقم 1 الصادر بتاريخ 19 يونيو 2022، لفت إلى الاتفاق بين المصلحة وممثلي الشعبة بشأن زيادة متوسطات قيم التشغيل (المصنعية) بواقع 10% سنويا للمشغولات المحلية اعتبارا من 1يوليو 2022، وحتى 30 يونيو 2023.

وأشار إلى أن الضريبة تحصل عند الدمغ لتغطي مرحلة التصنيع وباقي مراحل التداول.

كما تضمن خطاب الضرائب أن قيمة الضريب سيتم تطبيقها كالتالي:



أولا الذهب:



جرام عيار 23.5 : ضريبة القيمة المضافة 9.24 جنيه

جرام عيار 21 : ضريبة القيمة المضافة 6.16 جنيه

جرام عيار 18 : القيمة المضافة 9.24 جنيه



ثانيا المشغولات الفضية :

جرام عيار 925 : 1.54 جنيه

جرام عيار 900 : 1.39 جنيه

جرام عيار 800 : 1.23 جنيه



ثالثا البلاتين :

ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18 : ليكون قيمة الضريبة 18.48



رابعا الأحجار الكريمة و الألماظ :

ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18 : ليكون قيمة الضريبة 18.48