شعبة الذهب : زيادة ضريبة القيمة المضافة على المصنعية ولن يشعر بها المستهلك

قالت شعبة المشغولات الذهبية في اتحاد الغرف التجارية ، والتابع لها كل تجار الذهب وسوق الصاغة ان زيادة ضريبة القيمة المضافة على الذهب بقيمة 10% تضاف لمتوسط تكلفة المصنعية لكافة الأعيرة في مصر.

واضافت الشعبة في بيان لها انه سيتم إضافة قيمة الضريبة الجديدة على المصنعية عند دمغ المشغولات، ما يتيح تحمل التكلفة على كافة مراحل التداول دون مرحلة بعينها.

زيادة ضريبة القيمة المضافة على الذهب

وأكدت أن قيمة الـ10% التي تمت زيادتها في ضريبة القيمة المضافة تفرض عند دمغ المشغولات التي تضاف لمتوسط قيم المصنعية ، وليس علي سعر الجرام، وأنها تسجل نحو جنيه لكل 1000 جنيه تقريبا.

وذكرت شعبة المشغولات الذهبية في بيان لها ، أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على متوسطات قيم التشغيل بعد زيادتها على المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والأحجار الكريمة بداية من 1 يوليو وحتى 30 يونيو 2023.

واصدرت مصلحة الضرائب كتابًا دوريا بتاريخ 19 يونيو الماضي ،نص على أنه وفقا لما سبق الاتفاق عليه بين المصلحة وممثلي شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القيمة الجديدة لمتوسطات قيم التشغيل أو ما يعرف باسم المصنعية اعتبارا من 1 يوليو 2022، وحتى 30 يونيو 2023، التي تحصل فيها الضريبة عند الدمغ لتغطي مرحلة التصنيع وباقي مراحل التداول.

وتضمن خطاب الضرائب أن قيمة الضريب سيتم تطبيقها كالتالي:

أولا الذهب:

جرام عيار 23.5 : ضريبة القيمة المضافة 9.24 جنيه

جرام عيار 21 : ضريبة القيمة المضافة 6.16 جنيه

جرام عيار 18 : القيمة المضافة 9.24 جنيه

ثانيا المشغولات الفضية :

جرام عيار 925 : 1.54 جنيه

جرام عيار 900 : 1.39 جنيه

جرام عيار 800 : 1.23 جنيه

ثالثا البلاتين :

ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18 ليكون قيمة الضريبة 18.48

رابعا الأحجار الكريمة و الألماظ :

ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18 ليكون قيمة الضريبة 18.48