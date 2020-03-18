اقتصاد وأسواق

شعبة الذهب تطالب الغرف التجارية بسرعة إنشاء شركة لاستخراج المعدن الأصفر

ارتفاع أسعار الذهب في مصر أبرز أسباب إنشاء الشركة
عمر سالم 12:42 م, الأربعاء, 18 مارس 20 12:42 م, الأربعاء, 18 مارس 20

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طالبت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بسرعة إنهاء إجراءات إنشاء شركة لاستخراج واستغلال المعدن الأصفر.

وكشف الدكتور وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب، في تصريحات لـ”المال”، أنه كان قد تقدم منذ أسابيع للاتحاد بأوراق إنشاء شركة، مطالبا بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية وزير البترول المصري طارق الملا، أمس الثلاثاء، عن طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن المعدن الأصفر والمعادن المصاحبة، النحاس والفضة، 320 قطاعا لمساحة إجمالية 56 ألف كيلو متر مربع، وسيتم البت في العروض خلال شهرين ، وفقا لواصف.

وأشار إلى أنه يجب سرعة إنهاء الإجراءات حتي تتمكن الشركة من المنافسة على المزايدة التى تعد الأولى من نوعها بعد تعديل قانون الثروة المعدنية.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر أبرز أسباب إنشاء الشركة

وأوضح واصف أن المشاركة بالمزايدة تعد فرصة حقيقية للقطاع الخاص المصري في ظل ارتفاع سعر الأوقية مع تزايد المخاطر على الاقتصاد العالمي إثر ظهور الأوبئة والحروب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة.

وقال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف، إنه من الممكن استئجار معدات من شركات أجنبية عاملة فى المجال نظرا لعدم امتلاك مصر لتلك المعدات.

وأضاف أن أسعار المعدن الأصفر في مصر تشهد ارتفاعا بشكل مستمر، حيث بلغ لأعلى سعر في تاريخه ليكسر حاجز 730 جنيها للجرام عيار 21، كما ارتفعت الأوقية بشكل كبير لتصل إلى 1700 دولار مؤخرا.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 681 جنيهًا.

سعر جرام عيار 24 سجل 780 جنيهًا.

سعر جرام عيار 18 عند 582 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5449 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1483 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل أبرزها: سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية في بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا، ما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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