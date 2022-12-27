شعبة الذهب: تصدير أول شحنة مجوهرات للأسواق السعودية معفاة من رسم التثمين 

أعلن هاني ميلاد جيد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن إتمام أول شحنة تصديرية لمشغولات ذهبية مصرية للأسواق السعودية معفاة من رسم التثمين.

وكان قد صدر قرار وزاري من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بوضع استثناءات لإعفاء المشغولات الذهبية منه، والذي كان يقدر بواقع 1% من قيمة المشغولات الذهبية التي يتم تصديرها ولطالما اعتبر عائقا أمام تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية.

الذهب

وأوضح جيد أن شحنة المشغولات الذهبية التي سيتم تصديرها هي من عيار21 وستصدر للأسواق السعودية وكان قد تم الاتفاق علي تصديرها خلال فعاليات المعرض الدولي للذهب والمجوهرات ” نبيو ” في نسخته الثانية والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع وزارات التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة والذي عقد الشهر الجاري.

وأضاف ميلاد أن قرار إعفاء صادرات المشغولات الذهبية من رسم التثمين كان له أثر مباشر علي عودة المشغولات الذهبية المصرية للمنافسة في الأسواق الدولية، مؤكدا علي تقديم الجهات الحكومية كافة التسهيلات لدعم عودة تصدير المشغولات الذهبية لما تمثله من أهمية لنهضة هذا القطاع الصناعي المهم , كما يدعم ذلك توجه الدولة المصرية للتحول الي مركز اقليمي لصناعة و تجارة المشغولات الذهبية.

وأوضح جيد أن هناك تكاملا مستمرا بين جهود القطاع الخاص والقطاع الحكومي لتشجيع تصدير المشغولات الذهبية , كما أن هناك تشاورا مستمرا حول العديد من المبادرات لدعم تلك الصناعة ودعم الورش والمصانع الصغيرة لتطوير منتجاتها وتسهيل تداول المشغولات الذهبية بالأسواق المحلية , مضيفا أن الشعبة بصدد إطلاق مبادرة جديدة سيكون لها أثرامباشر علي أسعار المشغولات الذهبية بالأسواق المحلية كما ستخفف من ضغط الطلب المتزايد محليا علي السبائك .

وأشار ميلاد الي أن ارتفاع أسعار الذهب الذي شهدته الأسواق المحلية خلال الأشهر الماضية كان نتيجة استمرار تزايد الطلب علي السبائك كملاذ آمن للاستثمار خاصة في ظل موجات التضخم و الأزمات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية ، مع محدودية حجم المعروض بالأسواق.

مؤكدا أن المبادرة التي سيطلقها اتحاد الغرف التجارية سيوجه شريحة عريضة من المستثمرين لشراء المشغولات الذهبية بدلا من السبائك بما سيحقق توازنا نسبيا في نوعية الطلب مع المنتجات المختلفة المعروضة وسيحقق تراجعا عاما في الأسعار .