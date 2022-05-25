شعبة الذهب تدرس طرح مشغولات عيار 14 للمقبلين على الزواج بعد اشتعال الأسعار

أعلنت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية عن مناقشات تدور حاليا حول طرح مشغولات ذهبية جديدة عيار 14 كأقل عيار يتم طرحه بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة، وذلك للتخفيف علي المقبلين على الزواج الفترة المقبلة لأنه سيكون أقل سعرا من عيار 21 وعيار 18 للتسهيل عليهم.

وكشف نادي نجيب سكرتير الشعبة سابقا،أان عيار 14 كان مطروحا في بعض الأوقات ولكن على استحياء ولم يكن هناك اهتمام به أو إقبال عليه وأن الشعبة تدرس الطرح خلال الفترة المقبلة بأشكال جاذبة للمستهلك وللتخفيف عليه في ظل ارتفاع سعر الذهب مؤخرا بشكل كبير.

سعر الذهب

وأوضحت الشعبة في بيان لها أن طرح إنتاج مشغولات ذهبية من عيار 14 كحد أدنى لعيار الذهب في المشغولات الذهبية بما يتوافق مع ذوق المستهلك المصري كما تعتبر الأعيرة أقل من 14 أقرب في الشكل للنحاس منها إلي الذهب.

وأضافت أنه سيتم طرح تلك النوعية من المنتجات للحوار المجتمعي ومتابعة مدى إقبال المستهلك المصري عليها قبل البدء الفعلي في الإنتاج، موضحا أن ذلك القرار من شأنه تخفيف الأعباء علي الشباب المقبلين علي الزواج كما سيقلل من الطلب المتزايد علي الخام محققا استقرارا كبيرا في الأسعار.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 25-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1208 جنيهات)

تراجع جديد شهده سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ، ليسجل 1208 جنيها، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1055 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاضا جديدا مع هبوط أوقية الذهب اليوم عالميا ليبلغ 1055 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلي بيعا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 (905 جنيهات)

كما سجل جرام الذهب اليوم عيار 18 انخفاضا بشكل مستمر اليوم، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 905 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8440 جنيها)

وتأثر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 8440 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.