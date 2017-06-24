شعبة الذهب: تحسن طفيف للسوق بحلول عيد الفطر

وكالات:توقع رفيق العباسى، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن يشهد سوق الذهب تحسنا طفيفا خلال عيد الفطر المبارك، دون أن يشهد السوق المحلية انتعاشا، مرجعا ذلك إلى أن حركة البيع وصلت إلى أدنى مستوياتها.وقال رئيس شعبة الذهب: إن هذا الأمر يعد نتيجة طبيعية لما مر به الاقتصاد خلال الفترة الماضية؛

وكالات:

توقع رفيق العباسى، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن يشهد سوق الذهب تحسنا طفيفا خلال عيد الفطر المبارك، دون أن يشهد السوق المحلية انتعاشا، مرجعا ذلك إلى أن حركة البيع وصلت إلى أدنى مستوياتها.

وقال رئيس شعبة الذهب: إن هذا الأمر يعد نتيجة طبيعية لما مر به الاقتصاد خلال الفترة الماضية؛ مما انعكس على جميع القطاعات بشكل سلبى.

وأكد “العباسى” أن هناك العديد من الدلائل التى تشير إلى أن الاقتصاد بدأ يتعافى مرة أخرى بفضل القرارات التى تتخذها الحكومة والمشاريع المطروحة حاليا، والتى ننتظر ثمارها خلال الفترة المقبلة.