شعبة الذهب تحذر المواطنين من شراء «المستعمل»

قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، أنه لا ينصح المواطنين من شراء الذهب المستعمل، موضحَا أنه إنتشر في الأونة الاخيرة على المواقع الالكترونية بيع المشغولات الذهبية المستعملة بصورة مبالغ فيها، والشعبة تحذر المواطنين منه.

واضاف ميلاد خلال مداخله هاتفية مع الاعلامي عمرو اديب في برنامج الحكاية على فضائية ام بي سي مصر، أن الذهب المستعمل به خطورة على المستهلك والمشتري، من خلال تعرضه للخسارة وشراء ذهب قد يكون مسروق، او غير مطابق للمواصفات.

وتابع رئيس شعبة الذهب، أن الاغراء هو أن المستهلك يشتري ذهب بدون مصنعية، مشيرًا إلي أنه قد يشتري ذهب بسعر غال، بدون معاناة من دفع المصنعية.

ولفت هاني ميلاد، إلى أنه يجب تداول تلك المشغولات الذهبية بالطريقة السليمة والقانونية من خلال محال الذهب، موضحَا أن محال الذهب تشتري الذهب من المواطنين وهو مستعمل، بضوابط معينة.

وأشار ميلاد إلي أن من تلك الضوابط هو قيام شخص ببيع مشغولات ذهبية كاملة “شبكة”، بشرط أن تكون بحالتها، وصالحة للبيع مرة أخري، أو إعادة تدويرها.