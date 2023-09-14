«شعبة الذهب» تبحث مع مصلحة الدمغة مجموعة تسهيلات لتشجيع المشاركة الدولية فى معرض «نبيو»

نظمت شعبة الذهب العامة والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا لبحث مجموعة من التسهيلات الجمركية لتشجيع العارضين الدوليين علي المشاركة بالمعرض الدولي للذهب والمجوهرات “نبيو” في نسخته الثالثة.

كما سيناقش الاجتماع الذي ضم اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين وكمال جابر مدير جمرك مركز المعارض والمؤتمرات وأعضاء الشعبة والشركة المنظمة للمعرض الفرص والمعوقات لتطوير النسخة الجديدة من المعرض الذي أصبح أحد أهم المحافل بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أوروبا لتجارة المشغولات الذهبية.

وقال اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتعميق الطبيعة الدولية للمعرض في نسخته الجديدة والتي من المقرر انطلاقها في 26 نوفمبر المقبل نظرا لنجاح النسختين الماضيتين من المعرض من تحقيق سمعة طيبة للمشغولات الذهبية المصرية بالأسواق الدولية.

كما نجح المعرض في أن يفرض نفسه علي الساحة الدولية كواحد من أهم المعارض الدولية لتداول الذهب والمشغولات الذهبية، مؤكدا علي تضافر الجهود مع الشعبة للخروج بنسخة جديدة تليق بما تتخذه مصر من خطوات تنموية ودعم القطاع الخاص وتشجيع الصناعة الوطنية.

وقال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن اللقاء تناول بحث مجموعة من التسهيلات الجمركية لتسهيل دخول وخروج معروضات الوفود الأجنبية لتشجيع العارضين الدوليين علي المشاركة.

وأشار إلى أن المشاركة الدولية ليست لوضع منافس للمنتج المصري وإنما هي إحدى أهم وسائل عرض التجارب الدولية علي المنتج المصري لتحسين نوعية وكيفية الإنتاج والاطلاع علي أحدث التطورات الإنتاجية بالأسواق الدولية، كما تتيح فرصا كبيرة أمام المصانع المصرية لتصدير منتجاتها من المشغولات الذهبية للأسواق الخارجية.

وأضاف “جيد” أن شعبة منتجي وتجار الذهب فى تركيا بدأت في الترويج للمعرض المصري عبر صفحتها الرسمية لتشجيع المنتجين الأتراك والدول المجاورة علي المشاركة.

شارك فى اللقاء المهندس أسامة الجلا سكرتير عام الشعبة والمهندس أحمد رفيق عباسي وممدوح عبد الله مسعد وسعيد سليمه والمهندس أحمد الموردي وخالد المنزلاوي أعضاء مجلس إدارة الشعبة وكريم شلبي المدير التنفيذي للشركة المنظمة للمعرض.