شعبة الذهب : بدء تقييم الأعمال المتقدمة لمسابقة تصميم المجوهرات وإعلان الفائزين بمعرض «نبيو»

أعلن هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن انتهاء مهلة استقبال الاعمال الفنية لتصميم الذهب والمجوهرات وبدء تقييم الاعمال التي تقدمت واستوفت الشروط اللازمة.

وتأتي تلك المسابقة في إطار تصميم المجوهرات المقامة علي هامش المعرض الدولي الثاني للذهب والمجوهرات ” نبيو ” والمقرر انعقاده في الفترة من ١٠ وحتي ١٢ من الشهر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئاسة الوزراء ووزارة التموين و التجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية.

هاني ميلاد

وأضاف جيد أن عدد المتقدمين حتي انتهاء المهلة المقررة لاستلام الأعمال بلغ 226 متقدم وسيتم اختيار عشرة أعمال منهم للفوز بالجوائز المقررة .

وأوضح جيد أن المسابقة هي الأولي من نوعها التي تشهدها الأسواق المصرية حيث تتبني شعبة تجارية تحفيز المبدعين في مجالات التصميم وفتح الباب أمام المواهب الجديدة ودعمها في تنفيذ أعمالها الفنية وطرحها بالأسواق مشيرا الي أهمية ذلك في خلق جيل جديد من المبدعين علي دراية بالمعايير وخطوط التصميمات العالمية .

و من جانبها قالت المصممة العالمية والمشرف العام علي المسابقة عزة فهمي أن الأعمال المتقدمة سيتم التصفية بينها علي ثلاثة مراحل بناءا علي قواعد و شروط المسابقة و التي تم الاعلان عنها من حيث طريقة العرض و ابعاد وقابلية التصميمات للتنفيذ لاختيار 25 عمل للوصول للمرحلة النهائية و التنافس علي الجوائز العشرة المعلن عنها .

وأشارت الي ان المرحلة الأولي تتمثل في التأكد من مطابقة الأعمال للشروط العامة لمسابقة و تتمثل المرحلة الثانية في اختيار25 عملا للوصول للمرحلة النهائية لاختيار الاعمال الفائزة منها و الاعلان عن الفائزين خلال اليوم الاخير من المعرض الدولي الثاني للذهب و المجوهرات ” نبيو” .

وأضافت فهمي أن لجنة التحكيم تضم كل من الفنانة العالمية ريتشيل شيودو والتي لها خبرة طويلة بتصميم و تنفيذ المجوهرات بالأسواق الامريكية , و مصممة المجوهرات العالمية ايمان سامي والتي لها باع طويل في تصميم و تنفيذ المجوهرات الفنانة المصرية مروة الدقن والمصممة الفلسطينية فدوي نايف والتي شاركت في العديد من المهرجانات الدولية .