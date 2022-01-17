شعبة «الذهب»: الدمغة الجديدة بالليزر لن تلغي القديمة والرسوم لن تتغير (فيديو)

أكد رئيس شعبة الذهب أن الدمغ بالليزر لا يوجد له أي تأثير على الإطلاق.

قال المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الدمغة الجديدة بالليزر لن تلغي القديمة والرسوم لن تتغير

وأوضح أنه تم عقد يوم السبت الماضي مؤتمر موسع مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بهدف الإعلان عن معرض نبيو 2022 ، و الذي يعد الأول من نوعه .

و أضاف ميلاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج اليوم على فضائية دي أم سي إن المعرض سيضم 30 شركة مصنعة للمشغولات الذهبية في مصر ، و على غرار هذا المؤتمر كان في سؤال بشأن دمغ المشغولات الذهبية بالليزر .

و تابع ميلاد أن الدمغ بالليزر هو مشروع تقوم به وزارة التموين في الفترة الماضية و الذي يهدف إلي تحديث طريقة توقيع الدمغة على المشغولات الذهبية وذلك باستخدام تقنية الليزر ، وهي لها مميزات كثيرة عن الدمغ بالقلم عن طريق الطرق على قطعة الذهب.

و أشار إلى أن دمغ الذهب بالطريقة القديمة التقليدية كان له عيب و هو وجود تشوهات في الذهب المدموغ نتيجة الطرق عليه ، بينما الطريقة الحديثة سيعمل على الحفاظ على المشغولات الذهبية من التشوهات نتيجة الدمغ.

و أكد ميلاد أن الدمغ بالليزر لا يوجد له أي تأثير على الإطلاق ، حيث أنها تقنية حديثة و موثقة و معروفة ، قائلا: “هيفضل موجود في الاسواق الدمغة القديمة و هيفضل موجود الدمغة الجديدة للمنتجات”.

و قال ميلاد إنه بعد سنين طويلة سيكون معظم الشغل الموجود الجديد في الأسواق بالدمغة الجديدة.

وأضاف”إحنا بنشتري الذهب بالنظر إلى قطعة الذهب وليس بالنظر إلة الدمغة ، حيث أن هناك بعض المشغولات الذهبية التي قد يحدث لها تقليص الحجم يؤدي إلي مسح الدمغة ولكنها تظل معروف وزنها و عيارها لتاجر الذهب”.

وأوضح ميلاد أن مصلحة الدمغة و الموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بتغيير شكل الدمغة كل فترة و لذلك شكلها ليس ثابت، كما أن الدمغة الجديدة بالليزر لن تلغي الدمغة القديمة و لا القديم عمره هيتلغي .

و تابع ميلاد : “أعتقد أن رسوم الدمغة الجديدة هتفضل ثابتة زي ماهي لن تؤثر و لن تزيد ولن تقل و هي عملية تقنية جديدة للتعامل في دمغ المشغولات ولا علاقة لها بسعر الذهب و الرسوم”.