شعبة الذهب: استقرار نسبي في الأسعار بالسوق المحلية على الرغم من ارتفاعه عالميًا (فيديو)

أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، أن هناك استقرارا نسبيا في الأسعار بالسوق المحلية، وذلك في عيار 21 بحدود 2800 جنيه، في حين أن أسعار الذهب عالميًا مرتفعة بشكل كبير والتي وصلت إلي 2071 دولار للاونصة مقارنة بأسعار شهر أغسطس 2020.

وقال ميلاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية ام بي سي مصر، إن سعر الأونصة كانت في وقت من الأوقات 1830 دولارا، وعندما يتخطي الـ2070 دولار فهي زيادة كبيرة جدًا نظرًا لاستمرار الأحداث الجارية في الشرق الأوسط وهبوط المؤشرات الأمريكية والاقتصادية المختلفة.

وأضاف ميلاد: “هناك تباين بين المستهلكين حاليًا حيث يوجد فئة تقوم ببيع الذهب حاليًا نظرا للأرباح التي تعود عليهم لارتفاع السعر، والبعض الآخر يقوم بالشراء تحسبًا لارتفاعه خلال الفترة القادمة”.

وتابع ميلاد أنه في حالة وجود توقعات أن يصل سعر الاونصة إلى 2100 دولار فهذا وقت الشراء حاليًا، موضحَا أن الاستثمار في الذهب مستمر بشكل كبير، ومازالت سلة الذهب راجحة في الاستثمار.

وقال رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، إنه تم الاعلان عن ماكينة ATM الخاصة بالذهب والتي تم طرحها في معرض نبيو للذهب في دورته الثالثة، وهي فكرة مطروحة للدراسة.

وأوضح ميلاد أن ماكينة ATM للذهب تحتاج إلي أمور حماية كثيرة حيث سيتم تعميمها على الجمهورية، خاصة في المولات التجارية الكبري.