شعبة الذهب : ارتفاع طفيف في المصنعية بعد زيادة سعر البنزين والسولار

كشف نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن زيادة سعر البنزين سيرفع من مصنعية الذهب بنسب طفيفة خلال الأيام المقبلة نتيجة ارتفاع السولار لأول مرة منذ 30 شهرًا بسبب استخدام الورش والمصانع السولار والبنزين في التصنيع وتشكيل الذهب ونقله.

وأضاف “نجيب” في تصريحات لـ”المال” أن الطلب على المعدن الأصفر متراجع بقوة نتيجة الحالة الشرائية والاقتصادية للمواطنين، فيما يسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا على مستوى الجمهورية، خاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1000 جنيه للجرام، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقًا لكل عيار.

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 13-7-2022 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1149 جنيهًا)

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الآن، وهو الاعلى سعر في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 1149 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1000 جنيه)

كما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، الارتفاع مثل باقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1000 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (860 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليًا ليبلغ 860 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8000 جنيه)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8000 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35612 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.149 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واعلنت وزارة البترول صباح اليوم زيادة سعر البنزين والسولار ليصبح سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم كالآتى 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92 و 10.75 جنيه للتر البنزين 95.

وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.