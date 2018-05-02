شعبة الدواجن: 72 ألف طن إنتاجا مرتقبا خلال رمضان

· "عبد العزيز السيد": المعروض كاف ولا داعى للتكالب على الشراء ..ومخزون "المجمد" يكفى السوق شهرينمحمد مجدي، نسمة بيومىتوقعت شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع معدلات الانتاج خلال شهر رمضان المقبل لتصل الى 72 ألف طن شهريا، مقابل استهلاك السوق المحلى،

· “عبد العزيز السيد”: المعروض كاف ولا داعى للتكالب على الشراء ..ومخزون “المجمد” يكفى السوق شهرين





محمد مجدي، نسمة بيومى

توقعت شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع معدلات الانتاج خلال شهر رمضان المقبل لتصل الى 72 ألف طن شهريا، مقابل استهلاك السوق المحلى، البالغ نحو 60 ألف طن.

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة فى تصريحات لـ”المال” إن صناعة الدواجن بدأت تتعافى بشكل ملحوظ حاليا، والانتاج المحلى فى إزدياد ،لاسيما مع زيادة معدلات التربية الريفية بنسبة 20% حاليا.

وتابع : زيادة الاستهلاك اليومى فى رمضان بواقع 5-7 الاف طن ،لن يمثل اى مشكلات ،بسبب زيادة المعروض المتاح من الدواجن.

وقال إن هناك رصيد كبير من الدواجن المجمدة يكفى لتلبية إحتياجات السوق بالكامل على مدار شهريين متاليين،بخلاف الانتاج المحلى ،الامر الذى يعنى عدم وجود أى مشكلات او أسباب ترفع الاسعار خلال الشهر الفضيل ،مطالبا المواطنين بعدم التكالب على الشراء ،وضبط السلوك الاستهلاكى.

وتابع “قد ترتفع الأسعار بنسبة طفيفة مطلع الشهر على عكس العام الماضى ،ولكن هدوء الشراء وضبط السلوك الاستهلاكى سيعاود بها إلى التراجع سريعا”.

وعن مستويات الأسعار حاليا، أوضح السيد أن “سعر الدواجن البيضاء تسليم المزرعة يبلغ 25 جنيها، تصل المستهلك بنحو 29 جنيها، والبلدى يتراوح بين 34-35 جنيها تصل المستهلك بنحو 38-40 جنيها، وطبق البيض مستقر منذ فترة عند 29 جنيها، يباع للمستهلك بـ33-34 جنيها”.



ولفت إلى أن قرار إبراهيم العربى رئيس غرفة تجارة القاهرة بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها كلا من رئيس شعبة الثروة الداجنة والخضر والفاكهة والبقوليات والقصابين، وما أسفر عنه من قرار إقامة معرض “رمضان كريم”،على غرار “أهلا رمضان” الذى تنظمه التموين، سيحقق نتائج إيجابية فى رمضان.

وقال “المعرض سيبدأ 7/5 المقبل ويستمر حتى 17 من الشهر نفسه، وقد يتم مد العمل فيه لأسبوع أو أسبوعين، حال احتياج المواطنين لذلك.

وأضاف أن المعرض سيتم إقامته فى عدم مناطق أبرزها شبرا والمرج والفسطاط وصلاح سالم وغيرها.

وسيقدم المعرض سلع غذائية من مختلف الأنواع بتخفيضات تتراوح بين 10-30% ،وفقا للسيد

وأكد أن قرار إنشاء ذلك المعرض هدفه إعطاء رسالة للمواطنين بوجود فئة كبيرة من التجار الداعمين غير الجشعين ،والذين يحرصوا على مصلحة المواطن وتحقيق أكبر عائد له.

وعلى صعيد أخر يرى السيد، أن الخسائر التى تكبدتها الدولة من صفقة إستيراد الدواجن بكميات كبيرة ،هو السبب الحقيقى خلف إضطرارها لزيادة سعر بيعها حاليا .

وقال “حتى بعد الارتفاعات الاخيرة فى أسعار الدواجن المجمدة، لا تزال أسعار بيعها أقل من تكلفتها الفعلية على الحكومة”.

يشار إلى أن أسعار الدواجن الأوكرانية قد ارتفعت منذ اسبوع تقريبا بفروع المجمعات الاستهلاكية،التابعة لوزارة التموين،لتقفز من 17 الى 19 جنيه للواحدة ،بوزن 1000 جرام.

وتابع الدواجن الأوكرانية وصلت ميناء الاسكندرية بسعر 26 جنيه ،وكان من المفترض ان يتم بيعها للمستهلك بسعر 28-30 جنيه على الاقل ،لذلك فإن الحكومة لديها الحق فى زيادة أسعارها بالمجمعات حاليا.

وعلى صعيد متصل فسر مسؤول بارز بالشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إرتفاع أسعار الدواجن المجمدة بفروع المجمعات الاستهلاكية الحكومية،بالزيادة الملحوظة فى حجم الاقبال على شراء تلك النوعية من الدواجن.

وقال المسؤول ذاته، لـ”المال” أن الارتفاع لم يطل أصناف الدواجن المجمدة ،التى كانت تباع بسعر 17 جنيه فقط ،ولكن الصنف من وزن 1100-1200 جرام قفز أيضا من 18.75 جنيه لـ21 جنيه حاليا.

وأوضح أن الصنف الأول “وزن 1000 جرام، تكلفة توفيره فعليا على الحكومة تبلغ 25 جنيها، والصنف الثانى الأعلى وزنا 28 جنيها.

وأضاف المصدر، أن الدواجن الأوكرانية المستوردة المطروحة في الأسواق حالياً صلاحيتها ممتدة حتي نهاية مايو القادم،وسيتم طرح دفعات اخرى تنتهى صلاحيتها أغسطس المقبل،موضحا ان الإستيراد يتم بشكل دوري،

يشار إلى الحكومة قامت بطرح كميات ضخمة تصل إلي 20 ألف طناً من الدواجن الفرنسية بسعر 15 جنيهاً للكيلو الواحد ،وذلك محاولة لضبط أسعار السوق نهاية العام الماضي، تبعها إستيراد الدواجن الأوكرانية وطرحها بواقع 3.5-4 الاف طن شهريا ،لنفس الغرض.