شعبة الدواجن: 1600 و1800 جنيه زيادة في سعري الأعلاف والذرة (فيديو)

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة ضرورة سيطرة الجهات الرقابة على زيادات أسعار العلف غير المبررة، حيث ارتفع سعر العلف بنحو 1600 جنيه و طن الذرة بنحو 1800 جنيه ، وذلك خلال 72 ساعة ماضية.

وقال السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج آخر النهار على فضائية النهار ، إن سعر طن العلف وصل إلى 12 ألف جنيها ، وطن الذرة بسعر 9100 جنيه .

وأضاف أن الشعبة تدق ناقوس خطر من ارتفاع أسعار الأعلاف، والتي سيؤدي لزيادة أخرى في سعر البيض والدواجن .

وطالب السيد سرعة وجود بورصة تحدد تكلفة المنتج، حتى لا يخرج المنتجون من المنظومة مما يؤدي إلي وجود شح في المنتج المعروض.