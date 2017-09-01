شعبة الدواجن : غلاء العلف سبب زيادة أسعار البيض

قال عبده العليدى، رئيس شعبة أصحاب محلات الدواجن بالغرفة التجارية ببورسعيد، إن ارتفاع سعر كرتونة البيض من ٢٠ إلى ٤٥ جنيها يعود إلى زيادة تكاليف تشغيل صناعة الدواجن، مشيرا إلى أن هذه الصناعة تقوم علي أعلاف مستوردة بالكامل من الخارج، إذ تعجز الدولة عن تدبير احتياجاتنا من المحاصيل الزراعية المستخدمة كعلف للمزارع، مثل الذرة وفول الصويا والأدوية، وكذلك أمصال التحصينات المطلوبة للحفاظ على الثروة الداجنة.

ولفت إلى أن تحرير سعر الصرف وزيادة سعر الدولار من ٧ إلى 18 جنيها أدي إلى ارتفاع هذه الخامات ٢٥٠-٣٠٠٪ والتي تمثل ما يقرب من ٨٠٪ من تكلفة الإنتاج، للمنتج الغذائي في المزارع، وعليه فإن الزيادة التي حدثت بالسلع الغذائية، كانت بنسب كبيرة لاعتمادها علي مكونات مستوردة بالكامل، وارتفاع أسعار الأعلاف بنفس هذه النسب، تقريبا فبعد أن كان طن العلف لا يتجاوز ٣٠٠٠ جنيه في العام الماضي ارتفع إلى ٧٠٠٠ جنيه (علف دجاج التسمين) علي سبيل المثال .

فيما أكد صلاح جاب الله، صاحب مزرعة دواجن، أن ارتفاع سعر البيض إلى الضعف يعود لزيادة أسعار الوقود وتكلفةالنقل والكهرباء التى يتحملها المربى، مما يضطره إلى تحميل التكلفة على المستهلك النهائى.

وقال إن تحريك أسعار الوقود والنقل والكهرباء، رفع سعر التكلفة علي المربي بشكل كبير، مما اضطره إلى تحميله علي المنتج النهائي فوصلت أسعار البيع للمستهلك لهذه الأرقام الكبيرة، والتي إذا تمت مقارنتها بسعر سلع مستوردة، مثل السكر والزيت والفول والعدس وغيرها نجد أن نسبة الزيادة لا تعادل نصف الزيادة فى أسعار السلع التى يتم تشغيلها بمزارع الدواجن لإنتاج البيض.

ويطالب محمود رضوان، صاحب مزرعة دواجن الدولة بدعم المنتجين المحليين بشتي الطرق لخفض أسعار التكلفة التي ارتفعت بنسبة كبيرة وتحديد هامش ربح محدد للسلع، حتي تصل إلى المواطن بسعر مناسب و دون ضرر للمربي أو المستهلك وهو ما يضمن استقرار السوق.

ويرى محمد صالح، صاحب مزرعة ضرورة قيام الدولة بإعفاء جميع مستلزمات الإنتاج من الجمارك، مثل الذرة الصفراء ومركزات الأعلاف والأدوية، لتشجيع مربى الدواجن على الاستمرار في عملهم لأن حجم الاستثمارات في صناعة تربية الدواجن المصرية تتجاوز المليارات.

