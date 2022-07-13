شعبة الدواجن : رفع سعر السولار سينعكس على الأسعار نوفمبر المقبل

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن رفع أسعار الوقود؛ ومن بينها السولار، سينعكس على أسعار الدواجن مع بداية موسم الشتاء خلال نوفمبر المقبل.

ووفقًا لما طبقته الحكومة، صباح اليوم الأربعاء، فإن نسبة زيادة السولار سجلت 7.4%، ليصبح سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه/ لتر.

وقال السيد، في تصريحات، لـ”المال”، موضحًا أن أسعار الدواجن حاليًّا مستقرة عند 30 إلى 31 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتصل لـ34 إلى 35 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وتلك الأسعار لن ترتفع حتى مع رفع السولار الذي شهدته الأسواق، صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة أنه من بين تكلفة إنتاج الدواجن في فصل الشتاء يكون عنصر التدفئة الذي تستخدمه المزارع معتمدة فيه على السولار والغاز الطبيعي، وتكلفة التدفئة تقارب 7 إلى 10% من تكلفة الإنتاج.

وتابع: لذا فإنه من المرجح أن ترتفع أسعار الدواجن ويظهر أثر رفع أسعار السولار على المنتج في الأسواق مع حلول موسم الشتاء المقبل.

وأكد أنه على الرغم من استقرار أسعار الدواجن، والذي يتوقع أن يستمر حتى بعد انتهاء فترة إجازة عيد الأضحى المبارك لقلة الطلب على الدواجن مقابل زيادتها على اللحوم الحمراء، فإن أسعار البيض تواصل التحليق في مستويات مرتفعة.

وأضاف: سعر كرتونة البيض 61 جنيهًا للكرتونة (30 بيضة)، وذلك للبيض الأبيض، فيما يصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ65 جنيهًا في المزرعة، ويصلان للمستهلك بسعر بين 70 و75 جنيهًا للكرتونة.

وبالرغم من آليات العرض والطلب التي تحكم السوق، وبالرغم من تأكيد كبار المنتجيين تأثر سعر البيض بارتفاع أسعار الأعلاف والعمالة والكهرباء والضرائب وغيرها، فإن رئيس شعبة الثروة الداجنة يرى أن سعر كرتونة البيض يجب أن يصل في المزارع لـ50 جنيهًا وأن يدور قريبًا من تلك المستويات التي تبعد قرابة 11 إلى 15 جنيهًا عن مستوياتها الحالية.

كما كانت قد ارتفعت، صباح اليوم الأربعاء، أسعار البنزين بنسب بين 5.7% و10.3%، كما قفز سعر المازوت بنسبة 8.7%.