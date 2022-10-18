شعبة الدواجن تقدم 3 توصيات للحكومة لتلافى «إعدام الكتاكيت»

قدمت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أمس مذكرة من 3 توصيات، إلى لجنة متابعة السلع الغذائية التابعة لمجلس الوزراء لتلافى تكرار حالات إعدام الكتاكيت.

وقال عبد العزيز السيد رئيس الشعبة إن التوصية الأولى تشمل الإفراج الفورى عن احتياجات القطاع الداجنى من خامات الأعلاف بواقع مليون و100 ألف طن للذرة و500 ألف طن فول صويا شهريا، لأن الكميات البسيطة لا تعد حلا جيدا وقد تتسبب فى تكرار الأزمة .

وأوضح السيد لـ«المال» أن التوصية الثانية تتضمن مقترحا بالتبادل السلعى مع الدول المنتجة لفول الصويا والذرة دون التعامل بالدولار، مطالبا اللجنة بسرعة تنفيذ هذا الإجراء لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية خلال المرحلة الراهنة.

وأكد أن التوصية الثالثة هى التوسع فى زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا محليا لتقليل الاعتماد على استيرادهما من الخارج وتلافى الأزمات العالمية.

فى سياق متصل، أضاف أن السوق المحلية شهدت ارتفاعا مفاجئا الاحد فى أسعار الأعلاف بنحو 300 جنيه للطن رغم الإعلان عن الإفراج عن 60 ألف طن فول صويا، و قفز سعر الطن إلى 17 ألف جنيه مقابل 16700 أمس الأول السبت.

من جهته، قال ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن إن الساعات الماضية شهدت اجتماعات مكثفة لبحث أزمة توفير الخامات، متوقعا هدوءا طفيفا فى أسعار الأعلاف لاسيما أن الكميات التى سمح لها بالدخول أمس جزئية ولا تقضى على الشراهة الموجودة حاليا فى السوق.

وأضاف أنه تم تدبير ما يقرب من 84 مليون دولار أمس من البنك المركزى لاستيراد الذرة وفول الصويا ولكنها لا تغطى جميع الاحتياجات الحالية.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعى تداولت بعض مقاطع فيديو بشأن قيام بعض أصحاب مزارع الدواجن بإعدام الكتاكيت اعتراضا على عدم توافر الأعلاف منذ فترة وتعرضهم لخسائر فادحة.