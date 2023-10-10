شعبة الدواجن تضع روشتة لتطبيق مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار

رحب عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة بمبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار مشيرا إلى أنه تم إضافة الدواجن والبيض لها بعد تحديد قائمة السلع الاستراتيجية التي يشملها المخطط وهي السكر والزيت والسكر وغيرها .

السيد: الاتفاق على تحديد سعر طبق البيض من المزرعة بـ115جنيهات بالمبادرة والدواجن بـ65 جنيها للكيلو

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ” المال “أنه تم الاتفاق على تحديد سعر طبق البيض من المزرعة بـ115جنيهات بالمبادرة والدواجن بـ65 جنيها للكيلو، مضيفا أن انعكاس ذلك علي أرض الواقع يتطلب أدوات حكومية للتنفيذ والمراقبة علي الأسواق بشكل مستمر.

وطالب السيد من الحكومة بتشكيل لجنة لوضع سعر عادل لكل هذة السلع وتطبيقها على الأرض مشيرا إلى أن سعر تكلفة طبق البيض هو 85 جنيها بما يعني أنه يجب أن يباع في المزرعه ب100جنيه فقط .



ونوه السيد أنه لم يتم وضع سعر للكتكوت رغم وصول سعره إلى 35جنيها .

وأضاف السيد أنه فيما يتعلق بتعليمات الحكومة لسرعة تدبير العملة لاستيراد السلع والمواد الخام فأنه أمر ممتاز جدا بعد حضور البنك المركزي والمربين وأعضاء الغرف التجارية.

وقال السيد إنه رغم هذا الاجتماع إلا أن الأسعار ارتفعت في الدواجن بواقع 3جنيهات للكيلو وفي الصويا 100جنيه والذرة والأعلاف 500 جنيه للطن .

وأكدالمستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية مؤخرا أن الهدف الحالي هو تخفيض الأسعار للسلع في الأسواق ثم تثبيتها.

واضاف أن الحكومة تعمل على احتواء التضخم، وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما له من دور كبير حل الكثير من المشاكل، ونظرًا للتأثيرات الإيجابية العديدة له، منوها بأن الهدف طويل الأجل للدولة المصرية هو تطوين الصناعات محليًا والحد من الاستيراد من الخارج بقدر الإمكان.

ولفت إلى أن الجهات الرقابية هي المنوطة بمتابعة القرارات كافة، التي اُتخذت اليوم من قبل مجلس الوزراء بشأن تفعيل مبادرة خفض الأسعار، موضحا أنه تم الاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى بتوفير السلع الأساسية دون هامش ربحي، إلى جانب وضع الحد الأقصى لأسعار المنتجات عليها.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمر صحفي، مؤخرا، بالعاصمة الإدارية؛ للإعلان عن تفاصيل مبادرة خفض الأسعار، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.